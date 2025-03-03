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川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
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美國總統川普與俄羅斯總統普亭。（美聯社）
美國總統川普與俄羅斯總統普亭。（美聯社）

美國總統川普在烏克蘭議題上被批評與俄羅斯的立場愈來愈接近。他2日回應說，美國不用那麼擔心俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

中央社引述法新社報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們應該少花點時間擔心普亭，應花更多時間擔心移民性侵集團、毒梟、殺人犯和精神病院出來的人進入我們的國家，這樣我們才不會落得像歐洲的下場！」

川普數天前在白宮當著媒體面前斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），徹底表露他在對待俄烏戰爭和俄羅斯的態度上出現震驚眾人的大轉變。

川普當時直斥澤倫斯基「無禮」，這場前所未見的公開衝突導致澤倫斯基未如預期簽署礦物協議就離開白宮。

川普與普亭愈來愈親近，令歐洲國家和擔心國家安全的美國民主黨警鈴大作。

民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）稍早告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「白宮已成克里姆林宮分支…美國似乎試圖與獨裁者結盟。」

川普所屬的共和黨則相當支持他，一些高階官員還建議澤倫斯基下台，才能確保與俄羅斯達成和平協議。

美國國安顧問沃茲（Mike Waltz）2日告訴CNN：「我們需要一位能與我們、最終與俄羅斯人打交道且終結這場戰爭的領袖。」

川普 俄羅斯 澤倫斯基

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