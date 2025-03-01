DOGE解雇聯邦公僕 民主黨州要招用 推「你被錄取」計畫

民主黨籍紐約州長霍楚本周公布「你被錄取了」招聘計畫，向遭到因DOGE開除的失業聯邦雇員招手。(美聯社)

川普總統與DOGE共同主管馬斯克(Elon Musk)在全美各地大刀闊斧裁撤數千名聯邦公務員之後，愈來愈多州長公開向這些被解雇的合格公務員招手，吸引他們應徵州政府職位。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，紐約州長霍楚(Kathy Hochul，民主黨 )本周公布「你被錄取了」(You're Hired)招聘計畫，專門為因DOGE政策而失業的聯邦雇員提供職缺。

霍楚在25日的廣告中說：「聯邦政府可能會說，『你被開除了』，但在紐約，我們會說，『你被錄取了』。我們重視聯邦公務員，無論你的職能為何，我們都尊重公共服務。」

夏威夷州 長格林(Josh Green，民主黨)上周簽署一項行政命令，加速招聘最近失業的合格聯邦公務員，為其安排州政府的職務；這項計畫將在14天內，為申請在夏威夷州政府工作的應徵者安排有條件的工作機會。

除了民主黨籍州長外，至少一位共和黨籍州長也向失業公務員招手。

維吉尼亞州目前約有34萬名聯邦公務員，州長楊京(Glenn Youngkin，共和黨)讚揚DOGE的計畫之際，也架設官網宣傳該州另有25萬個職缺。

楊京政府推出的「聯邦勞工資源包」(Federal Worker Resource Bundle)涵蓋申請失業救濟金、求職準備，以及健康保險 相關的資料。

楊京在記者會上表示，「來這裡工作吧！快來體驗一下『你被錄取了』這句話的威力，利用這些資源，找到邁向夢想職涯的道路。」

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)2月初創建「馬里蘭州公務員資源網站」(Maryland Public Servants Resource Website)，專門協助被解雇的聯邦員工，該網站列出失業保險、工作委員會，以及健保、住房、退伍軍人和法律服務相關的資料與資源。

馬里蘭州至少有16萬個聯邦文職工作機會，摩爾發出聲明表示，「白宮持續推動危及公務員生計的行動，顛覆聯邦政府妥善為民服務且共同實現優先要務的措施，我們仍希望與新政府合作，實現共同目標。不過，鑒於(聯邦政府)近期傷害馬里蘭人的行動，我們必須挺身捍衛我們的人民」。

新墨西哥州州長葛里申(Michelle Lujan Grisham，民主黨)也推出類似網站，列出公私部門的招募資訊、職業教育、培訓和招聘活動，以及失業保險相關的資源。