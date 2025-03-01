我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

「你被錄取」民主黨州要招用被DOGE解雇的聯邦公務員

DOGE解雇聯邦公僕 民主黨州要招用 推「你被錄取」計畫

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨籍紐約州長霍楚本周公布「你被錄取了」招聘計畫，向遭到因DOGE開除的失業聯邦雇員招手。(美聯社)
民主黨籍紐約州長霍楚本周公布「你被錄取了」招聘計畫，向遭到因DOGE開除的失業聯邦雇員招手。(美聯社)

川普總統與DOGE共同主管馬斯克(Elon Musk)在全美各地大刀闊斧裁撤數千名聯邦公務員之後，愈來愈多州長公開向這些被解雇的合格公務員招手，吸引他們應徵州政府職位。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，紐約州長霍楚(Kathy Hochul，民主黨)本周公布「你被錄取了」(You're Hired)招聘計畫，專門為因DOGE政策而失業的聯邦雇員提供職缺。

霍楚在25日的廣告中說：「聯邦政府可能會說，『你被開除了』，但在紐約，我們會說，『你被錄取了』。我們重視聯邦公務員，無論你的職能為何，我們都尊重公共服務。」

夏威夷州長格林(Josh Green，民主黨)上周簽署一項行政命令，加速招聘最近失業的合格聯邦公務員，為其安排州政府的職務；這項計畫將在14天內，為申請在夏威夷州政府工作的應徵者安排有條件的工作機會。

除了民主黨籍州長外，至少一位共和黨籍州長也向失業公務員招手。

維吉尼亞州目前約有34萬名聯邦公務員，州長楊京(Glenn Youngkin，共和黨)讚揚DOGE的計畫之際，也架設官網宣傳該州另有25萬個職缺。

楊京政府推出的「聯邦勞工資源包」(Federal Worker Resource Bundle)涵蓋申請失業救濟金、求職準備，以及健康保險相關的資料。

楊京在記者會上表示，「來這裡工作吧！快來體驗一下『你被錄取了』這句話的威力，利用這些資源，找到邁向夢想職涯的道路。」

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)2月初創建「馬里蘭州公務員資源網站」(Maryland Public Servants Resource Website)，專門協助被解雇的聯邦員工，該網站列出失業保險、工作委員會，以及健保、住房、退伍軍人和法律服務相關的資料與資源。

馬里蘭州至少有16萬個聯邦文職工作機會，摩爾發出聲明表示，「白宮持續推動危及公務員生計的行動，顛覆聯邦政府妥善為民服務且共同實現優先要務的措施，我們仍希望與新政府合作，實現共同目標。不過，鑒於(聯邦政府)近期傷害馬里蘭人的行動，我們必須挺身捍衛我們的人民」。

新墨西哥州州長葛里申(Michelle Lujan Grisham，民主黨)也推出類似網站，列出公私部門的招募資訊、職業教育、培訓和招聘活動，以及失業保險相關的資源。

民主黨 夏威夷州 保險

上一則

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

延伸閱讀

紐約州長霍楚突訪曼哈頓華埠 與商戶交流關注經濟復甦

紐約州長霍楚突訪曼哈頓華埠 與商戶交流關注經濟復甦
前州長葛謨宣布參選紐約市長 盼重回政壇

前州長葛謨宣布參選紐約市長 盼重回政壇
長島市1診所 要求患者出示公民身分證明 移民聯盟譴責

長島市1診所 要求患者出示公民身分證明 移民聯盟譴責
川普2.0 替聯邦瘦身不忘自肥

川普2.0 替聯邦瘦身不忘自肥

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04

超人氣

更多 >
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅