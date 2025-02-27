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華郵：380億政府補助 撐起馬斯克事業王國

記者顏伶如／綜合報導
世界首富馬斯克率領政府效率部積極推動政府瘦身。(路透)
世界首富馬斯克率領政府效率部積極推動政府瘦身。(路透)

華盛頓郵報26日獨家報導，世界首富馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(DOGE)積極推動政府瘦身，然而馬斯克就是納稅人稅金金援的最大受益者之一；馬斯克事業王國建立基礎是至少380億元聯邦補助、貸款、抵稅及合約，特斯拉(Tesla)、太空探索科技公司(SpaceX)都因為獲得政府挹注而蓬勃發展。

華盛頓郵報根據政府公開資料分析，過去20多年裡，馬斯克創立新事業之後每逢關鍵時刻，經常取得聯邦政府重大契約，或獲得政府貸款、補貼、抵稅優惠，效果彷彿及時雨，造就馬斯克登上全球首富地位。

消息人士說，特斯拉2008年面臨資金不足的難關，身為執行長的馬斯克向能源部爭取到低利貸款；聖誕節前一天，特斯拉發現沒有通過環保署重要規定，貸款申請恐怕無法通過，馬斯克直接找環保署署長莉莎‧傑克森(Lisa Jackson)幫忙。

2010年到位的能源部4億6500萬貸款，造就了特斯拉迅速走紅，有經費得以進一步推出豪華電動車Model S，還買下位於加州弗里蒙特(Fremont)的工廠。取得貸款的半年之後，特斯拉公開上市。

報導指出，馬斯克事業獲得的380億元政府補助裡，將近三分之二是在過去5年取得。

光是2024年，聯邦政府與地方政府承諾為馬斯克公司提供的補貼，累計至少有63億元。

華盛頓郵報指出，這項分析來自可以公開取得的聯邦合約，並不包括列為機密的國防、情報項目，因此馬斯克實際獲得的政府補貼金額可能更高。另外，馬斯克事業取得十多項訊息並未對外公開的地方政府合約、補償或抵稅福利。

太空探索科技公司研發的間諜衛星，獲得五角大廈國家偵察局(National Reconnaissance Office)採用。根據華爾街日報先前報導，這筆合約價值18億元。

馬斯克手下企業與聯邦政府正在進行中的契約有52項，簽約對象包括七個部門，包括國家航空暨太空總署(NASA)、國防部、聯邦總務署(General Services Administration，GSA)等，未來幾年可能讓馬斯克獲利再增118億。

不過，國防部、交通部、聯邦總務署等部會，如今都是政府效率部要求大量裁員並刪減經費的機關。

聯邦政府、地方政府為推動電動車提供補貼，讓特斯拉獲得114億抵稅。專家表示，拜登政府為消費者提供購買電動車7500元抵稅福利，對特斯拉業績產生拉抬作用。

去年11月19日總統當選人川普赴德州參觀SpaceX星艦火箭的第六次發射，馬斯克...
去年11月19日總統當選人川普赴德州參觀SpaceX星艦火箭的第六次發射，馬斯克現場解說。(美聯社)

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