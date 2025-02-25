眾院預算案交付表決…大逆轉 共和黨反對派妥協過關

參眾兩院共和黨人對於川普政府提出的預算案，採取不同策略，外界原以為預算案難以在參眾兩院成功闖關，不料川普與強生全力運作下，共和黨反對派最終選擇妥協，上演表決大逆轉；圖為議長強生(Mike Johnson)在過關後向媒體發言。(歐新社)

聯邦眾院26日針對預算 案交付表決，由於有共和黨 人堅持反對，外界原以為無法過關，不料拖延數小時後，在總統川普 與議長強生(Mike Johnson)強力運作下，共和黨反對派臨陣變卦投下贊成票，堪稱是川普上任後一大勝利。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨最終只少掉一票，就是黨內鷹派馬西(Thomas Massie，肯塔基州)；至於民主黨人全面動員出席投反對票，包括彼得森(Brittany Pettersen，科羅拉多州)帶著出生四周的小嬰兒搭機參加投票；還有剛接受膝蓋手術尚未痊癒的馬林(Kevin Mullin)也打著點滴遠從加州前來華府投票。

眾院剛通過的預算案要求全面減稅、大幅削減開支、兩年內提高債務上限，並為邊境安全與能源生產編列新預算；然而參院版本的預算案僅有國安與能源預算並決定將爭議性內容留待日後研議。

報導指出，參眾兩院共和黨人對於川普政府提出的預算案，採取不同策略，尤其眾院版本歷經數日協商未能達成共識，暴露黨內部嚴重分歧，外界原以為預算案難以在參眾兩院成功闖關，不料川普與強生全力運作下，共和黨反對派最終選擇妥協，上演表決大逆轉。

而且這項勝利來得正是時候，因為共和黨面臨最後期限，否則難以避免下個月政府關門以及今年春季稍後的財政違約等危機。