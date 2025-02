不回信就開除 馬斯克傳將用AI評估聯邦工作是否有必要

美國「特別政府雇員」馬斯克 的政府效率部(DOGE)日前要求聯邦政府員工必須填報上周工作內容報表,否則可能會因此丟掉工作。NBC新聞報導,根據3名消息人士說法,回覆預計將輸入一個人工智慧(AI )系統,以判斷這些工作是否有其必要。

消息人士表示,這些資訊將進入一個LLM(大型語言模型);LLM是一種先進的AI系統,可以查看海量的文本資料,理解、產生和處理人類語言,而AI系統將判斷某人的工作是否為關鍵性任務。

根據此前新聞,馬斯克在「X」發文,稱按照川普的指示,聯邦政府員工很快會收到一封電郵,必須說明他們上周完成什麼工作,不回信就視為辭職。DOGE隨後以美國人事管理局(OPM)名義寄出電郵,要求列出上周完成的五件工作重點,但沒提到不回覆就將「被請辭」的警告。

NBC新聞指出,OPM的電郵件要求提醒,「請不要寄出任何機密資訊、連結或附件」。消息人士表示,之所以要求不附連結或附件,是因為計劃將資訊送到AI系統。至於人類是否將參與審核回應,記者向OPM發出的置評請求並未立即獲得回應。白宮 拒絕評論。

稍早新聞指出,國務院與國防部等主要機構均指示不要遵守DOGE的最新要求。美國司法部則在寄給工作人員的電郵中表示,OPM與跨機構的人力資本長委員會(Chief Human Capital Officers Council)開會時告知各機構,答覆該電郵屬自願性質。OPM還澄清,儘管馬斯克在「X」發文,沒有回覆該電郵不等於辭職。

馬斯克當天稍晚上「X」抱怨了反彈聲浪,「電郵的請求完全微不足道,因為通過該測試的標準是打些字與按下寄出!然而,這麼多人甚至沒有通過這項愚蠢的測試,在某些情況下,受到他們的經理慫恿,你是否曾目睹過這麼『無能』和『藐視你的稅』正在花用的方式?」。

