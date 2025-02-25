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不回信就開除 馬斯克傳將用AI評估聯邦工作是否有必要

編譯周辰陽／即時報導
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「特別政府雇員」馬斯克。(美聯社)
「特別政府雇員」馬斯克。(美聯社)

美國「特別政府雇員」馬斯克的政府效率部（DOGE）日前要求聯邦政府員工必須填報上周工作內容報表，否則可能會因此丟掉工作。NBC新聞報導，根據3名消息人士說法，回覆預計將輸入一個人工智慧（AI）系統，以判斷這些工作是否有其必要。

消息人士表示，這些資訊將進入一個LLM（大型語言模型）；LLM是一種先進的AI系統，可以查看海量的文本資料，理解、產生和處理人類語言，而AI系統將判斷某人的工作是否為關鍵性任務。

根據此前新聞，馬斯克在「X」發文，稱按照川普的指示，聯邦政府員工很快會收到一封電郵，必須說明他們上周完成什麼工作，不回信就視為辭職。DOGE隨後以美國人事管理局（OPM）名義寄出電郵，要求列出上周完成的五件工作重點，但沒提到不回覆就將「被請辭」的警告。

NBC新聞指出，OPM的電郵件要求提醒，「請不要寄出任何機密資訊、連結或附件」。消息人士表示，之所以要求不附連結或附件，是因為計劃將資訊送到AI系統。至於人類是否將參與審核回應，記者向OPM發出的置評請求並未立即獲得回應。白宮拒絕評論。

稍早新聞指出，國務院與國防部等主要機構均指示不要遵守DOGE的最新要求。美國司法部則在寄給工作人員的電郵中表示，OPM與跨機構的人力資本長委員會（Chief Human Capital Officers Council）開會時告知各機構，答覆該電郵屬自願性質。OPM還澄清，儘管馬斯克在「X」發文，沒有回覆該電郵不等於辭職。

馬斯克當天稍晚上「X」抱怨了反彈聲浪，「電郵的請求完全微不足道，因為通過該測試的標準是打些字與按下寄出！然而，這麼多人甚至沒有通過這項愚蠢的測試，在某些情況下，受到他們的經理慫恿，你是否曾目睹過這麼『無能』和『藐視你的稅』正在花用的方式？」。

馬斯克在隨後另一條發文中似乎暗示，沒有回覆第一封電郵的政府工作人員可能收到第二封電郵。他寫道，「根據總統的判斷，他們將獲得再次機會。第二次不回應，將被解僱」。白宮沒有立即回應該貼文的置評請求。

馬斯克 AI 白宮

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