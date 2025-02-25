馬斯克：仍在家工作的聯邦員工 將被「強制休假」

川普總統聯邦效率部馬斯克主導的檢討聯邦部門冗員的裁撤措施，引發聯邦公務員的反彈，在華府抗議。(路透)

政府效率部的馬斯克 (Elon Musk) 24日對外要求目前仍未返回辦公室辦公的聯邦員工應該休假，對於馬斯克雷厲風行管理聯邦機構運作的方式，部分共和黨 議員則表示支持。

政治新聞網站POLITICO報導，上個月總統川普 下達行政命令，要求聯邦員工重返辦公室並限制居家工作的慣例，馬斯克在24日接著表示，尚未全職返回辦公室工作的政府員工將被安排行政休假，他在X上發文表示，「從本周開始，仍然不返回辦公室的人將被安排行政休假。」

對此，專門研究聯邦部門勞動法的律師麥森(Mark Maxin)表示，這次聲明凸顯了馬斯克認為政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)權威在聯邦政府之上的看法。不過，這種看法已逾越了川普政府上周在法庭文件中為馬斯克所畫定的顧問角色範疇，當中明確限制馬斯克不得自行做出政府層級的決策。三名匿名聯邦員工也表示，這道命令削弱了包括聯邦總務署(General Services Administration)、國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)等多個聯邦機構返回辦公室的規畫，因為這些機構先前為員工訂下3月至5月回到辦公室上班的期限。

許多機構目前尚未具備足以容納所有員工辦公的辦公空間，以教育部(Department of Education)為例，員工因為桌子與電腦螢幕不足，導致到辦公室工作的效率受到限制。

對此，全國聯邦員工聯盟(National Federation of Federal Employees)主管蘭卡特(Steve Lenkart)則建議，「我們請每位員工先向他們的主管諮詢，這是最簡單、也是最安全的做法。」

上周末，馬斯克也向各機構寄出電子郵件，當中詢問員工「上周的績效為何？」並要求列出五項工作成果，此舉立刻在各部門間引發大規模的混亂與權力鬥爭，例如一些部會指示其屬下不要回覆，其中包括聯邦調查局(FBI)與國務院等主管，這些指示與馬斯克的立場相衝突，不過，馬斯克表示，若不回應將被視為「自動辭職」。

儘管受影響機構表現不滿並引發反彈，許多共和黨議員依然支持馬斯克的做法。猶他州共和黨參議員匡希恆(John Curtis)表示，「我不認為這項要求有多困難」，但他同時也呼籲「在這件事上能多一些同情心並保持尊嚴。」