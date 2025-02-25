馬斯克要求匯報績效 人事管理局告知各部會：不需理會

馬斯克主導的檢討聯邦部門冗員的裁撤措施，引發聯邦公務員的反彈。聯邦法官批准後，川普宣布裁減國際開發署上千公務員。圖為川普總統11日在白宮記者會上答問。(路透)

角色為政府人事部門的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)，24日中午在電話會議裡告知各部門人事單位主管，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)日前要求聯邦員工美東時間24日晚間11時59分前必須交出上周工作匯報否則將被開除的電郵通知，並不需要理會。

華盛頓郵報分析，聯邦人事管理局的立場與馬斯克截然不同。馬斯克積極刪減規模230萬員工的聯邦政府預算與人事，在電郵通知裡揚言如果聯邦員工不在24日限期之前交出重點列舉的上周工作匯報，可能下場將是遭到開除。

參與電話會議簡報的消息人士說，已經回信給馬斯克的聯邦員工，聯邦人事管理局尚不確定將如何處理，目前並無打算針對這些員工的回覆電郵內容展開分析。紐約時報報導，該局表示， 員工對馬斯克的回覆是「自願」性質，數個單位立即通知不需提供五點工作匯報。

早在聯邦人事管理局向各個聯邦機關人事單位主管做出指示之前，某些部會主管已直接下令部屬不必回信給馬斯克，理由是工作內容事涉機密或國家安全，不宜洩露。馬斯克宣布命令後聯邦人事管理局立場急轉彎，凸顯川普 政府高層之間對馬斯克刪減政府編制的鐵腕手段意見分歧，某些政府運作功能已經受到馬斯克措施衝擊。

川普總統24日則對馬斯克表示支持。川普在橢圓形辦公室對媒體說，馬斯克所作所為基本上只是詢問聯邦員工「你真的有在工作嗎？」，如果沒回答可能就被開除，「很多人沒有回應是因為這些人壓根不存在」。

代表聯邦勞工工會、企業代表、退役軍人以及保守派團體的「國家民主捍衛者基金」(State Democracy Defenders Fund)24日在加州 向聯邦區域法院提告，指控馬斯克揚言大規模開除聯邦員工的行為明顯違法。

司法部獨立監督組織特別檢察官辦公室(Office of Special Counsel)24日說，數名試用期聯邦員工遭到開除一事恐有違法嫌疑。

根據報導，馬斯克率領的政府效率部(DOGE)使用大型語言模型(large-language model，LLM)先進人工智慧(AI)系統分析回覆電郵，以評估職位是否裁撤。