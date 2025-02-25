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鐵腕裁員引怨言？住房部電視被駭 播放川普「舔足」馬斯克AI片

編譯廖振堯／綜合報導
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白宮在X平台上推出「川普國王萬歲」的貼文，引發更多爭議。(取自X平台)
白宮在X平台上推出「川普國王萬歲」的貼文，引發更多爭議。(取自X平台)

川普總統以及馬斯克的大規模聯邦政府裁員行動已引起不滿，且各處都能看到聯邦公務員反抗跡象。聯邦住房與都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)遭人惡作劇放上人工智慧(AI)生成影片，內容是川普親吻馬斯克的腳趾；優勝美地國家公園(Yosemite National Park)的員工則在酋長岩(El Capitan)頂端倒掛美國國旗。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，此前住房部等聯邦部門的一些管理層被告知，機構員工數量可能砍半。兩名匿名住房部員工證實，24日大家進華盛頓特區總部辦公室時，就看到該惡作劇影片在內部電視上播放的，除了親腳還有一行字：「真正的國王萬歲」(Long live the real king)。這是暗諷川普19日發文提到推翻紐約市堵車費計畫時自喻國王，他發文說，「賭車費被封殺了。曼哈頓以及整個紐約市都獲救。國王萬歲。」

一名住房部員工表示工作人員們將假視頻視為抵抗的跡象，也帶來了很多歡笑聲；第二位員工則說，大家都在談論這件事並大笑。

X平台上，一個與眾議院金融服務委員會民主黨人有關的帳戶也乘機發文嘲諷「不是所有的英雄都披著斗篷」。住房部部長特納(Scott Turner)的代表們譴責這一反應，發文回擊「濫用納稅人資源不是什麼英雄事蹟。」

優勝美地國家公園員工則是為了抗議川普政府削減國家公園管理局(National Park Service)員工人數，本月稍早共被砍掉1000人。22日晚上，一群憤怒的優勝美地員工將國旗倒掛在酋長岩峰頂。提供國旗的公園維修技師卡本特(Gavin Carpenter)表示，他們要讓大家關注正在發生的事，因為國家公園是每個美國人的財產，「失去人手又想讓公園繼續開放，是撐不下去的。」

員工表示人手減少將導致排隊時間更長、廁所更骯髒、徒步旅行和露營更危險。且原本的員工其實薪水並不高，只是熱愛大自然、可以欣賞到美景和日落而工作。川普政府面對強烈反對後表示，將恢復至少50個維護和清潔工作，並季節性雇用額外3000名員工。

川普 優勝美地 紐約市

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