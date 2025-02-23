保守派政治行動大會上民調 力挺范斯2028接班川普

在保守派政治行動大會(CPAC)22日集會時的一項民調中，支持者一面倒支持副總統范斯角逐2028總統大選。圖為范斯當天在大會上演講。(美聯社)

在保守派政治行動大會(CPAC)22日集會期間進行的一項民調 中，支持者一面倒支持副總統范斯 (JD Vance)角逐2028總統大選，顯示范斯有望提前成為川普 接班人。不過川普日前在受訪時被問到范斯是否會是他的接班人時語帶保留。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，22日公布的民調顯示，保守派以61%的壓倒性支持率力挺范斯接棒參選2028總統；前白宮資深顧問、保守派評論員班農(Steve Bannon)以12%位居第二；去年與川普爭奪共和黨初選提名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則以7%支持率居第三。

主持該民調的麥勞克林(Jim McLaughlin)指出：「為何會這樣？因為范斯被視為最接近川普的人。」 此外，國務卿魯比歐(Marco Rubio)與聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)也都獲得3%支持率。

這項民調也是此次CPAC最引人關注的焦點，40歲的范斯20日在CPAC發表演說，大受川普支持者歡迎，被許多人視為川普「讓美國再次偉大」(MAGA)接班人，不過兩周前，川普受訪時針對是否支持范斯參選總統時，語帶保留表示：「不，不過他很有能力。」

范斯進入政壇僅有兩年聯邦參議員資歷，不過在被川普拔擢擔任副手後，迅速打開國際知名度，范斯首次訪問歐洲，受邀在慕尼黑安全會議演講，當場痛批歐洲在言論與移民等政策採取錯誤路線，惹惱歐洲領導人，卻讓支持者拍手叫好，顯示范斯絕非隱身幕後的副手。

另外CPAC民調也發現川普上任至今支持率高達99%，與每日郵報與市場調查公司J.L. Partners日前進行的民調結果相符，范斯支持度為52%，緊追在川普(53%)之後。

J.L. Partners聯合創辦人強生(James Johnson)指出：「去年范斯成為副總統候選人時，飽受媒體輕蔑、群眾也沒人理他，如今無論公眾或共和黨基層，范斯民調僅比川普少一個百分點，雖然還有很長的路要走，但未來已經偏向范斯。」