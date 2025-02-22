我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長

記者顏伶如／綜合報導
移民和海關執法局(ICE)代理局長維泰洛上任一個月以來被指逮捕和遣返無證移民不力，已遭撤換。國安部長諾姆(圖)將增派600探員加強抓捕非法移民。(路透)
移民和海關執法局(ICE)代理局長維泰洛上任一個月以來被指逮捕和遣返無證移民不力，已遭撤換。國安部長諾姆(圖)將增派600探員加強抓捕非法移民。(路透)

白宮雷厲風行查緝無證移民且擴大逮捕，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)代理局長維泰洛(Caleb Vitello)就任一個月以來被認為辦事不力，已遭撤換。國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)證實維泰洛將改調負責移民局日常執法行動的職務，但未透露移民局新任代理局長人選。

華盛頓郵報21日報導，維泰洛是移民局資深官員，川普二度執政之後出任移民局代理局長，但無證移民逮捕人數卻無法達到川普大規模遣返行動的目標。

麥克拉夫林表示，維泰洛已不再擔任行政管，但會繼續負責非法移民的查緝、逮捕與驅逐，這些任務依然是川普與國土安全部長諾姆(Kristi Noem)優先施政項目。

被認為抓捕非法移民執行不力，ICE代理局長維泰洛被撤職。(取自ICE官網)
被認為抓捕非法移民執行不力，ICE代理局長維泰洛被撤職。(取自ICE官網)

幹員1周上工7天 逮捕人數仍未達標

報導指出，川普下令移民局展開美國史上最大規模的無證移民遣返計畫，但移民局預算、人力基本上並未調整，移民局幹員在全國各地城市與社區為了擴大逮捕而手忙腳亂。

今年1月底，維泰洛指示移民局轄下25個地方辦公室主任，每天至少要逮捕75名無證客，好讓全國每日落網無證客人數維持在1200人至1500人之間。移民局幹員從1月底以來，每周大多工作6天甚至7天，卻仍遭到川普與白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)批評逮捕人數沒有達標。

川普上台最初10天，移民局幹員在全國逮捕無證客每日平均約800人，統計人數透過社群媒體公布，電視台記者也獲邀在掃蕩行動裡跟拍。到了2月上旬，逮捕行動出現瓶頸，全國逮捕人數降至每日大約600人，移民局不再於社群媒體公布統計。

現任與前任移民局官員說，移民局在川普上台前擬妥、註明姓名、地址等資料的查緝對象名單，在1月底查緝行動裡已經掃蕩完畢，後來移民局團隊一直沒有時間建立新的查緝名單；移民局幹員敲門時民眾拒絕開門，則是逮捕人數無法達標的原因。

國安部增派600探員支援

諾姆本周發布備忘錄調派國務院外交安全局(Diplomatic Security Service)600名特別探員支援移民局查緝行動，協助移民局幹員逮捕與遣返非法移民。國稅局人員、司法部執法人員、德州檢察長辦公室官員已被國土安全部徵調。

非法移民 川普 遣返

上一則

加冰球賽勝美 杜魯多諷川普：奪不走國家 也奪不走比賽

下一則

「中共偷了整整一世代」美擬禁中國人進國家實驗室

延伸閱讀

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援
川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任
川普威脅砍經費 與緬因州長互撂狠話

川普威脅砍經費 與緬因州長互撂狠話
保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財