查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長

移民和海關執法局(ICE)代理局長維泰洛上任一個月以來被指逮捕和遣返無證移民不力，已遭撤換。國安部長諾姆(圖)將增派600探員加強抓捕非法移民。(路透)

白宮雷厲風行查緝無證移民且擴大逮捕，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)代理局長維泰洛(Caleb Vitello)就任一個月以來被認為辦事不力，已遭撤換。國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)證實維泰洛將改調負責移民局日常執法行動的職務，但未透露移民局新任代理局長人選。

華盛頓郵報21日報導，維泰洛是移民局資深官員，川普 二度執政之後出任移民局代理局長，但無證移民逮捕人數卻無法達到川普大規模遣返 行動的目標。

麥克拉夫林表示，維泰洛已不再擔任行政管，但會繼續負責非法移民 的查緝、逮捕與驅逐，這些任務依然是川普與國土安全部長諾姆(Kristi Noem)優先施政項目。

被認為抓捕非法移民執行不力，ICE代理局長維泰洛被撤職。(取自ICE官網)

幹員1周上工7天 逮捕人數仍未達標

報導指出，川普下令移民局展開美國史上最大規模的無證移民遣返計畫，但移民局預算、人力基本上並未調整，移民局幹員在全國各地城市與社區為了擴大逮捕而手忙腳亂。

今年1月底，維泰洛指示移民局轄下25個地方辦公室主任，每天至少要逮捕75名無證客，好讓全國每日落網無證客人數維持在1200人至1500人之間。移民局幹員從1月底以來，每周大多工作6天甚至7天，卻仍遭到川普與白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)批評逮捕人數沒有達標。

川普上台最初10天，移民局幹員在全國逮捕無證客每日平均約800人，統計人數透過社群媒體公布，電視台記者也獲邀在掃蕩行動裡跟拍。到了2月上旬，逮捕行動出現瓶頸，全國逮捕人數降至每日大約600人，移民局不再於社群媒體公布統計。

現任與前任移民局官員說，移民局在川普上台前擬妥、註明姓名、地址等資料的查緝對象名單，在1月底查緝行動裡已經掃蕩完畢，後來移民局團隊一直沒有時間建立新的查緝名單；移民局幹員敲門時民眾拒絕開門，則是逮捕人數無法達標的原因。

國安部增派600探員支援

諾姆本周發布備忘錄調派國務院外交安全局(Diplomatic Security Service)600名特別探員支援移民局查緝行動，協助移民局幹員逮捕與遣返非法移民。國稅局人員、司法部執法人員、德州檢察長辦公室官員已被國土安全部徵調。