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民主黨拖延無效 參院通過3400億預算 挹注川普邊境議程

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府20日已把關押在關達納摩灣基地的178名移民，悉數移出該拘留設施，被遞解的非法移民都是委內瑞拉人，班機目的地為宏都拉斯。(路透)
川普政府20日已把關押在關達納摩灣基地的178名移民，悉數移出該拘留設施，被遞解的非法移民都是委內瑞拉人，班機目的地為宏都拉斯。(路透)

歷經通宵辯論、民主黨以「表決長跑」阻攔無效後，由共和黨主導的參院21日凌晨通過了3400億元預算藍圖，準備提供川普政府首要議程、用於大規模驅逐出境和邊境安全所需的資金。

儘管民主黨人21日晚上提出了一個又一個的修正案，讓預算流程在不斷表決中牛步前行，但共和黨仍然利用其多數優勢，以52比48表決結果，強行批准預算藍圖計畫。民主黨人全員反對，共和黨只有來自肯塔基州的參議員保羅(Rand Paul)一票反對。

參院預算委員會主席、共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)在開始辯論時表示，「我們今天要做的就是啟動程序，讓共和黨能夠滿足川普總統的移民執法議程」。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則警告：「這會是場漫長的鬥爭。」纏鬥幾小時後，舒默說，辯論可能會持續數月，一切「才剛開始」。

共和黨人視該預算計畫為川普議程的頭期款，整套方案最終將包括延長約4兆5000億元減稅等優先事項立法。眾院議長強生(Mike Johnson)正在制定單獨預算方案，試圖削減高達2兆元醫療保健等項目支出。

川普總統在表決開始時，向參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和共和黨掌控的參院表示感謝，「感謝大家努力為川普邊境議程提供資金」。

參院共和黨通過的預算藍圖計畫，將允許在邊境安全方面投入高達1750億元資金，包括用於大規模驅逐行動和建造美墨邊境牆；此外還將向五角大廈撥款1500億元，向海岸防衛隊撥款約200億元。

由於預算程序仍有幾個步驟要進行，目前不會有任何資金流入。預算決議後，會向參院各委員會(國土安全、軍事、司法等)發出指令，以敲定細節；最終將組合成另一包裹案，於未來進行另一次表決。

共和黨堅稱，所有資金將透過削減開支和增加收入來支付，而非透過增加債務。

預算 共和黨 參院

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