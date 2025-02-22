川普人事爭議 特檢主任被炒提告 最高院裁定暫留任

特別檢察官戴林吉被川普開除，不服向法院提告，法官裁定的禁制令時限將屆，該案送到最高法院，最高法院裁決可繼續禁止，表示戴林吉還可暫時留任。（路透）

川普 總統二度執政之後大量開除聯邦官員，不少掉了烏紗帽的官員紛紛提告，如今出現上訴到最高法院的官司首例。司法部 特別檢察官辦公室(Office of Special Counsel)是1978年國會通過成立、旨在保護政府吹哨者的獨立機構，辦公室主任戴林吉(Hampton Dellinger)遭立即革職後對川普提告。最高法院21日裁示川普無權開除戴林吉，戴林吉得以繼續留任到下周，等候聯邦區域法院裁決。

司法部特別檢察官辦公室與司法部長任命調查重大案件的特別檢察官並無關聯。戴林吉2024年獲拜登總統任命為特別檢察官辦公室主任，任期5年。根據法律規定，特別檢察官辦公室主任人事案必須在參議院表決通過，唯有在效率不彰、怠忽職守或瀆職違法時才能被總統革職。不過，川普重返白宮之後，白宮官員2月7日發送電郵給戴林吉，告知已遭立即革職，並未說明任何原因。

突然被炒魷魚的戴林吉向華府聯邦區域法院提告，法官艾美‧傑克森(Amy Berman Jackson)2月13日對開除通知下達效期2周的臨時禁止令。

川普政府訴諸聯邦上訴法院，但三名法官組成的合議庭以並無管轄權為由駁回，川普政府於是向最高法院提出緊急動議要求介入。

最高法院21日並沒有對戴林吉去留做出裁示，而是發還聯邦區域法院審理。

最高法院在沒有法官署名的裁決中說，戴林吉得以繼續留任到2月26日，也就是下級法院臨時禁止令到期日，等候聯邦區域法院法官做出裁決。

兩名自由派大法官 與兩名保守派大法官提出不同意見。自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)與傑克森(Ketanji Brown Jackson)在不同意見書中表示，應該直接駁回川普政府的介入請求，保守派戈薩奇(Neil Gorsuch)及艾里托(Samuel Alito)則主張，聯邦法院逾越權限。戈薩奇在不同意見書中表示，應該下令聯邦區域法院法官重新考慮發布臨時禁止令是否妥當。

最高法院裁決出爐後，戴林吉發表聲明說：「能夠持續回到政府獨立監督及吹哨者保護單位工作，我感到相當欣慰。」他表示，感謝法官與大法官一致認定應該留在工作崗位等候判決。