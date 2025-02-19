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川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

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川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普19日表示，他已下令解聘所有由前總統拜登（Joe Biden）提名且目前仍在任的聯邦檢察官，並稱「過去4年來，司法部的政治化程度前所未見」。

中央社引述法新社報導，川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們必須立即『清理門戶』，重拾信心…美國的黃金時代必須擁有公正的司法體系，就從今天開始！」

在美國司法行政體系，新任總統撤換前任提名的聯邦檢察官是標準慣例。

美國共有93名聯邦檢察官，分別負責全國94個聯邦法院轄區，其中有1名檢察官同時負責2個轄區。聯邦檢察官是各轄區層級最高的聯邦執法官員。

川普自去年11月勝選後，由拜登提名的多名聯邦檢察官預期將被新政府撤換，已提前請辭。

川普曾指控司法部對他提起不公正的訴訟，因此自他上任以來，司法部一直是他大規模改組的目標，多名高級官員遭到解聘、降職或調任。

遭解聘的人員包括前任特別檢察官史密斯（Jack Smith）的辦公室成員。史密斯曾對川普提起2項刑事起訴，目前均已撤銷。

司法部本月13日要求紐約南區聯邦檢察官沙松（Danielle Sassoon），撤銷調查紐約市長亞當斯（Eric Adams）涉嫌貪污濫權案件後，沙松同日下午已向司法部提出辭呈。

紐約南區聯邦檢察官辦公室因負責華爾街事務，是美國重要的司法轄區。

司法部 川普 拜登

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