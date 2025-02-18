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紐時：USAID剩餘架構由馬洛可負責 援外做為國際獎懲

記者顏伶如／即時報導
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川普第一任期官員馬洛可將掌理美國國際開發總署。(取自國防部網站)
川普第一任期官員馬洛可將掌理美國國際開發總署。(取自國防部網站)

紐約時報18日報導，美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)遭到廢除後，剩餘架構由川普第一任期官員馬洛可(Pete Marocco)掌理；馬洛可將配合川普施政運用援外計畫，把刪減援助當成武器懲罰貧窮國家，對於川普希望增進關係的友邦則提供經費則做為禮物。

報導指出，馬洛可這個月大多時間都在國務院7樓辦公室，處理國際開發總署架構重整，也跟匈牙利強人總理奧班(Viktor Orban)手下官員阿茲貝吉(Tristan Azbej)見面。根據阿茲貝吉7日發表聲明，馬洛可承諾停止所有介入匈牙利內部事務的援外計畫。

阿茲貝吉發表聲明隔天，奧班透過官方廣播電台宣布，新聞媒體、民主倡議團體與其他組織如果接受美國國際開發總署援助經費，將視同「非法份子」。奧班稱讚川普政府廢除國際開發總署的行動是吹起整頓風潮。

奧班多年來壓迫反對勢力，打壓匈牙利獨立媒體。雖然匈牙利是北約(NATO)成員，奧班卻與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)積極發展關係。

紐約時報分析，馬洛可今後將如何配合川普施政運用援外項目，從匈牙利實例可見一斑。不過，川普凍結國會通過的援外經費之後，已經面臨多項訴訟。聯邦法院法官上周裁定川普政府必須在18日之前解除凍結援外經費。

在川普新政府任職之前，馬洛可在達拉斯地區從事保守派政治倡議工作，透過播客節目與媒體訪問宣揚川普贏得2020年大選的選舉陰謀論。

美軍陸戰隊出身的馬洛可個性火爆，要求部屬絕對效忠，曾形容美國國際開發總署是專門跟川普施政唱反調的叛逆組織。一名前任官員說，政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員1月27日首次進入國際開發總署總部時由馬洛卡陪同，但馬洛可是在2月3日才獲得任命掌理國際開發總署事務。

馬洛可4日對位於美國的1400名國際開發總署員工發出無限期行政停職(indefinite administrative leave)通知，海外地區人員數小時後也接到通知，必須在30天內返回美國，但這些人事令已被聯邦法官發布臨時禁止令擋下。

川普第一任執政期間，馬洛卡在不同部門短暫任職，包括商務部、國務院、五角大廈、國際開發總署。前任國防部同事說，馬洛可對質疑政策的所有人都有高度戒心，就連國防部律師都被他認定是「深州」(deep-state)官僚。

川普 國務院 紐約時報

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