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不讓效率部取得敏感資料 社安局代理局長請辭

記者顏伶如／綜合報導
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由於與馬斯克率領的政府效率部意見相左，今年1月才獲任代理局長的金恩已經離職。(取自社安局官網)
由於與馬斯克率領的政府效率部意見相左，今年1月才獲任代理局長的金恩已經離職。(取自社安局官網)

在社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)擁有數十年資歷，今年1月獲得任命為代理局長的金恩(Michelle King)，由於跟科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)意見相左，周末期間已經請辭。

華盛頓郵報17日報導，知情人士說，政府效率部人員企圖取得具有高度敏感的政府紀錄，結果與金恩發生衝突。

由於川普總統提名的社會安全局局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)尚在接受參議院背景調查，川普指派社會安全局預防詐騙辦公室主任杜迪克(Leland Dudek)擔任代理局長。

杜迪克日前在社群媒體發文，肯定政府效率部降低聯邦政府開銷、打擊弊端的行動。

社會安全局掌理全國7000多萬名老年人的社安金給付，資料庫儲存民眾的大量個人資料，包括就業與薪水歷史、居住地點。政府效率部人員企圖取得哪些資料導致金恩憤而辭官，目前尚不清楚。

社安金福利倡議組織「社安金行得通」(Social Security Works)主席阿特曼(Nancy Altman)說，與多名社會安全局官員談話之後得知，政府效率部人員想要取得某些敏感檔案，如同想在勞工部、財政部取得的資料一樣，金恩由於不願配合便遭到撤換。

阿特曼說，社安局保存紀錄包括所有民眾的社會安全號碼、曾經申請殘障津貼者的病歷紀錄，另外還有銀行資料以及收入紀錄。她說，如果個資外洩，事態非常嚴重。

馬斯克近日把關注重點轉向社安金，在社群網站X發文指控社安金計畫充滿詐騙與錯誤。

根據社會安全局網站資料，金恩從1994年加入社安局，曾任退休與身心障礙政策辦公室、預算金融暨管理辦公室等部門資深官員。

社安金 馬斯克 川普

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