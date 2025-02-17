「柿子挑軟的吃」川普政府大規模開除聯邦員工 工會提告

圖為抗議者批評馬斯克關閉華府消費者金融保護局 (CFPB)。(歐新社)

川普 政府大規模解雇聯邦員工，而且柿子挑軟的吃，幾乎將各部會試用人員全數砍光，不但衝擊許多人的生計，也影響公部門正常作業，已經有工會訴諸法律要討回公道。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，截至2024年5月，聯邦機構任職未滿一年的試用人員約有21萬6000人，占比最高的退伍軍人事務部 (VA)約有5萬6000人，14日已有上千人被解雇。

聯邦參院退伍軍人事務委員會委員布魯門索(Richard Blumenthal，康乃狄克州民主黨)發表聲明痛批川普裁員 專挑試用人員下手：「事實上解僱花費數月時間招聘、審查、培訓的VA員工，簡直就是大肆浪費納稅人稅金。」

被裁員的對象還包括聯邦疾病防治中心(CDC)近1300名試用員工，占全體員工十分之一，讓內部員工人心惶惶，CDC一位尚未被解雇的匿名員工透露：「我們的人力非常精簡，部分成員工作量非常大，(解雇)會延後藥物審查進度，對於取得一般藥物與學名藥會帶來嚴重的可怕影響。」

至於遭到解雇的退伍軍人事務部前員工也為自己抱屈：「我們已經人力不足，裁員根本行不通。」並強調會損害退伍軍人權益：「我們正在推動興建與修復設施來幫助退伍軍人，不過進度已經落後。」

報導指出，有專家認為聯邦雇員人數自1980年以來幾乎沒有增加，反駁聯邦人力過剩的說法，同時資料顯示，聯邦員工逾60歲以上人數是30歲以下的兩倍之多。

哈佛大學甘迺迪學院(Harvard's Kennedy School)公共政策暨管理學副教授利諾斯(Elizabeth Linos)認為解雇大批年輕員工反而不利於聯邦勞動力發展：「試用員工多數是年輕人，具備21世紀政府運作技能，解雇他們讓現有人力陷入更大危機。」

因此已有五個聯邦僱員工會以違反程序為由主張川普與聯邦官員非法裁員，並指控川普2月11日頒布的大規模裁員行政命令「其目的只是為了消除人力浪費、過剩與隔絕」。