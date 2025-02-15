友台派歐布萊恩 回鍋川普政府 曾任白宮國安顧問

前白宮國安顧問歐布萊恩加入總統情報顧問委員會，正式回鍋川普政府。(路透)

美國總統川普 11日公布總統情報顧問委員會（PIAB）成員，包括曾在川普第一任擔任白宮 國安顧問、立場友台的歐布萊恩。PIAB於20世紀中期成立，旨在提供總統建議。

歐布萊恩曾說不會加入川普2.0，但仍會在外部為台灣發聲。他12日在社群媒體寫道，很榮幸能再次為川普及美國效力。他去年美國大選後將賴清德總統的賀函轉交川普，並提到川普收到後很高興。

白宮11日聲明，12位PIAB成員將就美國面臨的最重要安全挑戰提供川普建議，以確保美國情報圈推動他的「美國優先」目標。該聲明並稱這些成員皆為傑出又值得信賴的愛國者，他們都擁有廣泛的經歷及智慧，將有助恢復美國的情報體系。

除了川普第一任最後一位白宮國安顧問歐布萊恩，還有去年曾訪台的眾院 新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普，以及川普第一任的白宮幕僚長蒲博思；川普第一任的副手、前副總統潘斯發言人米勒。

川普去年12月以準總統身分，宣布將任命他自創社群網站「真實社群」的管理者努尼斯，出任PIAB主席。川普還指稱該委員會將由「聯邦政府以外的傑出公民」組成。