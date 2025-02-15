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友台派歐布萊恩 回鍋川普政府 曾任白宮國安顧問

編譯中心／即時報導
前白宮國安顧問歐布萊恩加入總統情報顧問委員會，正式回鍋川普政府。(路透)
前白宮國安顧問歐布萊恩加入總統情報顧問委員會，正式回鍋川普政府。(路透)

美國總統川普11日公布總統情報顧問委員會（PIAB）成員，包括曾在川普第一任擔任白宮國安顧問、立場友台的歐布萊恩。PIAB於20世紀中期成立，旨在提供總統建議。

歐布萊恩曾說不會加入川普2.0，但仍會在外部為台灣發聲。他12日在社群媒體寫道，很榮幸能再次為川普及美國效力。他去年美國大選後將賴清德總統的賀函轉交川普，並提到川普收到後很高興。

白宮11日聲明，12位PIAB成員將就美國面臨的最重要安全挑戰提供川普建議，以確保美國情報圈推動他的「美國優先」目標。該聲明並稱這些成員皆為傑出又值得信賴的愛國者，他們都擁有廣泛的經歷及智慧，將有助恢復美國的情報體系。

除了川普第一任最後一位白宮國安顧問歐布萊恩，還有去年曾訪台的眾院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普，以及川普第一任的白宮幕僚長蒲博思；川普第一任的副手、前副總統潘斯發言人米勒。

川普去年12月以準總統身分，宣布將任命他自創社群網站「真實社群」的管理者努尼斯，出任PIAB主席。川普還指稱該委員會將由「聯邦政府以外的傑出公民」組成。

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