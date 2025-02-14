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3度反對川普人事 麥康諾已成共和黨「孤島」

編譯盧炯燊／綜合報導
主張廢除疫苗的小甘迺迪獲確認出任衛生部長，小時候患過小兒麻痺的參議員麥康諾是唯一投反對票的共和黨人。(歐新社)
主張廢除疫苗的小甘迺迪獲確認出任衛生部長，小時候患過小兒麻痺的參議員麥康諾是唯一投反對票的共和黨人。(歐新社)

在聯邦參議院，連續對川普總統的內閣提名人選投反對票的麥康諾(Mitch McConnell)最受到注目。三個月前他還是共和黨參院領袖，現在則成為力抗總統川普的孤島。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.) 等人的提名，麥康諾都投了反對票，後面兩次還是唯一的共和黨反對票。

麥康諾並非唯一反對他們的共和黨人，但最終只有這位82歲的肯塔基州共和黨人投了反對票。

這反映出麥康諾不太可能競選連任參議員，因此再沒必要討好川普，也毋須受到初選威脅、壓力及幕後遊說的影響，其他共和黨人則正因為這些壓力而加入川普的陣營。這也預見，在未來他是共和黨內唯一不會處處仰賴川普的人。

麥康諾素以冷酷無情但堅定的參議院制度主義者而聞名，強調只會支持「有足夠的資歷，證明他們值得公眾的最高信任，政策觀點與政府的目標一致」的人。其實在目前已確認的16個提名人裡，他支持了13個。

他一直堅定認為參議院應行使其憲法權力，所以拒絕川普的一些被提名人，「當被提名人的履歷證明他們不值得公眾最高信任，且其對相關政策的掌握達不到任職要求時，參議院應該拒絕同意」，同時強調如何投票應由自己決定，而不是依從黨派領袖的意見。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，麥康諾的投票並不意外，「跟其他參議員一樣，他有權選擇如何投票」。

川普在小甘迺迪宣誓儀式後，指是因為不讓麥康諾再擔任共和黨參議院領袖，所以「他不是投票反對小甘迺迪，而是投票反對我」，又指他是「一個非常苦毒的人」，暗示麥康諾的反對是一種報復。

儘管川普有這番說法，加上麥、川兩人關係幾年前就已經惡化，但不少共和黨人並不認為麥康諾會在川普的立法議程處處阻撓，仍將支持川普政府的大部分政策。

川普 麥康諾 共和黨

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