小甘迺迪就任衛生部長 麥康諾再投反對票 川普怒了

川普提名的小甘迺迪(中)13日獲得參院確認，立即在白宮宣誓就任衛生部長，左為監誓大法官戈薩奇，右為小甘迺迪夫人。(美聯社)

聯邦參議院13日以52票對48票，通過小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)擔任衛生部長後，這位疫苗 懷疑論者隨即在白宮宣誓就任，負責監督多個重要機關，包括食品藥物管理局(FDA)、聯邦疾病防治中心(CDC)等。

小甘迺迪承諾維護現有疫苗計畫

小甘迺迪的確認以及參院全院投票過程，都面對醫療建制派以及兩黨議員的阻力，在民主黨一致反對下最終憑藉共和黨的微弱多數過關。

之前反對小甘迺迪的共和黨人，包括來自愛州的克雷波(Mike Crapo) 、北卡州的蒂利斯(Thom Tillis)全都改變態度。前參院領袖麥康諾 (Mitch McConnell)成為唯一投反對票的共和黨人，事後招來總統川普 猛烈抨擊。

71歲的小甘迺迪是環境律師，長期對疫苗的安全性及效力持懷疑態度，甚至透過反對疫苗的訴訟賺得超過85萬元。在確認聽證會上，他承諾會維護現有疫苗計畫，藉此爭取質疑他的人支持。

麥康諾曾患小兒麻痺：目睹疫苗拯救生命

麥康諾在投票後發聲明表示，自己是個小兒麻痺倖存者，一生目睹疫苗拯救了美國、乃至全世界數百萬人的生命，因此不會容忍對已證實有效的治療方法重新提出訴訟，數百萬美國人也不會容忍這種做法。

主張廢除疫苗的小甘迺迪獲確認出任衛生部長，小時候患過小兒麻痺的參議員麥康諾是唯一投反對票的共和黨人。(歐新社)

在小甘迺迪宣誓就職後，川普簽署行政命令成立一個以「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，MAHA)命名的委員會，並指示小甘迺迪以衛生部長身分，調查長期困擾國家的健康危機。

川普在小甘迺迪的宣誓儀式後猛烈抨擊麥康諾，甚至質疑他的心智，川普說是自己迫使麥康諾不再擔任共和黨參議院領袖，所以「他不是投票反對小甘迺迪，而是投票反對我」。

當CNN記者問及麥康諾患有小兒麻痺症，因而作出投票反對甘迺迪的決定時，川普表示「我不知道他是否患有小兒麻痺症」，又指他「幾乎對所有事情都投反對票，是個苦毒的人」。

此前川普提名赫塞斯(Pete Hegseth)為國防部長、提名加巴德(Tulsi Gabbard)為國家情報總監，麥康諾統統投反對票。