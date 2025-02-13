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美官員：馬斯克員工 誤獲財政部支付系統修改權限

記者顏伶如／綜合報導
DOGE前任員工埃萊茲。(取自X平台)
DOGE前任員工埃萊茲。(取自X平台)

因為種族主義舊貼文曝光而於上周請辭的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)25歲前任員工埃萊茲(Marko Elez)，獲得授權進入具有高度敏感的財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service，BFS)撥款系統之後，陰錯陽差之下還取得修改權限。根據法院紀錄，財政服務局官員11日晚間在提交給法院的多份資料中坦承錯誤。

美國廣播公司(ABC)12日報導，財政部官員說，埃萊茲能夠修改撥款系統的「錯誤」(error)很快就獲得更正，至於埃萊茲擁有修改權限期間採取了哪些行動，數位取證調查(forensic investigation)仍在進行中。

財政服務局副局長吉歐利(Joseph Gioeli)表示，根據內部調查，埃萊茲從來不知道曾經短暫獲得授權，能夠讀取並改寫加密撥款系統(Secure Payment System，SPS)資料庫，也從來不曾採取任何行動以行使「改寫」系統資料庫的權限。

吉歐利指出，其實在埃萊茲擁有讀取並改寫資料庫權限的期間，並沒有登入系統，只有一般的網路瀏覽而已，相關細節則有待數位取證調查。

財政服務局撥款系統如同聯邦政府的支票簿，每年負責5兆多經費的發放。紐約聯邦法院法官將決定科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)能否查看財政部撥款紀錄。

司法部律師原本堅稱，埃萊茲對敏感資料僅有「唯讀」(read-only)權限，但財政服務局多名員工11日在宣誓證詞(affidavits)中說，埃萊茲獲得財政部巨額撥款明細資料的「讀取/改寫」(read/write)權限。

吉歐利指出，財政部官員把多種付款系統原始碼(source code)影印本都提供給埃萊茲，方便埃萊茲在數位沙盒(digital sandbox)嘗試剪輯。

吉歐利說，6日已辭職的埃萊茲是唯一取得原始碼的政府效率部人員。

財政部 支票 馬斯克

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