承上意 甘迺迪中心任命川普掌董事會 官網換上多位欽點董事

現任總統特使格瑞納爾成為甘迺迪中心的臨時主席。(路透)

甘迺迪中心(The Kennedy Center)董事會12日下午投票 ，決定任命川普 總統為董事會主席，並開除多名董事；川普7日甫宣布，將徹底改革這個在歷史上赫赫有名的藝術機構。

華盛頓郵報引述知情人士說法報導，甘迺迪中心董事會投票終止該中心主席黛博拉‧魯特(Deborah F. Rutter)的職務，並任命現任總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)為臨時主席。

川普出席甘迺迪中心的線上董事會議，並在董事會投票後，在社群平台「真實社群」(Truth Social)上寫道，「很榮幸成為甘迺迪中心的主席，尤其是跟這個了不起的董事會一起，我們將讓甘迺迪中心變成一個非常特別且令人興奮的地方！」

不久後，甘迺迪中心官網更新數名川普欽點的董事，包括總統人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)和副總統范斯 (JD Vance)的夫人烏莎‧范斯(Usha Vance)。

川普總統上任重新改組主導全美與世界藝文時潮的華府甘迺迪藝術表演中心的董事會，並當選董事會主席，甘迺迪中心人事大地震。圖為前總統拜登去年12月初，在白宮主持頒獎，表彰對藝文有卓越貢獻的各領域傑出人士。(美聯社)

甘迺迪中心人事大地震後，著名音樂家班弗茲(Ben Folds)和歌劇名伶芮妮弗萊明(Renée Fleming)宣布請辭該中心的藝術顧問職務。

佛萊明發出聲明表示，這項決定是「出自對魯特和前董事會主席魯班斯坦(David Rubenstein)的尊重」，並稱「我珍惜兩黨支持此機構，因為它是我們最好的燈塔」。

班弗茲則透過社群媒體Instagram宣布，他辭去國家交響樂團(National Symphony Orchestra)的藝術顧問職務。

董事會投票後，魯特在甘迺迪中心的綜合大樓舉行最後一次會議上，含淚對員工發表演說，她說：「我希望我不是以朋友和同事的身分，與你們所有人道別，但我現在必須離開了；我希望大家將繼續把來自甘迺迪前總統和他的家人的理想當作工作核心。」

魯特表示，「讓我們記得：勇氣、正義、自由、服務和感恩， 我希望你們知道，我有多關心你們所有人，我會為你們每個人祈禱。」