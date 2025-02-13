參院通過加巴德任情報總監 麥康諾投下共和黨唯一反對票

川普總統12日在白宮主持新任國家情報總監加巴德(右二)宣誓就任儀式，右為加巴德的先生。(美聯社)

參院12日以52票對48票通過總統川普對加巴德(Tulsi Gabbard)的提名，確認她擔任國家情報總監 (Director of National Intelligence)後，她在白宮 宣誓就職，正式統領包括中情局(CIA)在內的18個情報機構。

在參院整個確認過程期間，部分共和黨 人對她的經驗和判斷力存疑，但最終仍選擇支持她，唯一投反對票的是共和黨前參院領袖麥康諾。

加巴德曾是夏威夷州的民主黨籍聯邦眾議員，過去曾發表同情俄羅斯的言論，也與現已流亡的前敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)會晤，也支持過洩密者史諾登(Edward Snowden) ，因此由她來統領各個情報機關備受兩黨不少人質疑。

不過加巴德在白宮宣誓就職後的講話裡，承諾將努力「重新調整」情報界，使其符合總統川普的願景；又說美國人民對情報界幾乎全不信任，原因是他們看到一個本應純粹保護國家安全的實體，被武器化和政治化。

川普在宣誓儀式上稱讚她是「勇敢而又常常孤獨的聲音」，同時敦促她「保持自我」，保持清醒的頭腦，關注包括來自內部的威脅。

聯邦參議院共和黨雖以53席居多數黨， 民主黨僅有47席，但由於不少人質疑加巴德，她的提名會否成功一度存疑。

在最後關頭，部分曾質疑過的人最終轉變態度，例如共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，儘管對加巴德之前採取的某些立場仍感到擔憂，但欣賞她控制情報部門過大職權的努力，決定投票 支持她。

唯一投反對票的共和黨人麥康諾在投票後發聲明表示，他擔心加巴德擔任該職會帶來「不必要的風險」，又說「總統收到的情報評估，不應有令人震驚的判斷失誤」。他之前也投票反對任命赫塞斯(Pete Hegseth)為國防部長。