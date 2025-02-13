我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

參院通過加巴德任情報總監 麥康諾投下共和黨唯一反對票

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統12日在白宮主持新任國家情報總監加巴德(右二)宣誓就任儀式，右為加巴德的先生。(美聯社)
川普總統12日在白宮主持新任國家情報總監加巴德(右二)宣誓就任儀式，右為加巴德的先生。(美聯社)

參院12日以52票對48票通過總統川普對加巴德(Tulsi Gabbard)的提名，確認她擔任國家情報總監 (Director of National Intelligence)後，她在白宮宣誓就職，正式統領包括中情局(CIA)在內的18個情報機構。

在參院整個確認過程期間，部分共和黨人對她的經驗和判斷力存疑，但最終仍選擇支持她，唯一投反對票的是共和黨前參院領袖麥康諾。

加巴德曾是夏威夷州的民主黨籍聯邦眾議員，過去曾發表同情俄羅斯的言論，也與現已流亡的前敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)會晤，也支持過洩密者史諾登(Edward Snowden) ，因此由她來統領各個情報機關備受兩黨不少人質疑。

不過加巴德在白宮宣誓就職後的講話裡，承諾將努力「重新調整」情報界，使其符合總統川普的願景；又說美國人民對情報界幾乎全不信任，原因是他們看到一個本應純粹保護國家安全的實體，被武器化和政治化。

川普在宣誓儀式上稱讚她是「勇敢而又常常孤獨的聲音」，同時敦促她「保持自我」，保持清醒的頭腦，關注包括來自內部的威脅。

聯邦參議院共和黨雖以53席居多數黨， 民主黨僅有47席，但由於不少人質疑加巴德，她的提名會否成功一度存疑。

在最後關頭，部分曾質疑過的人最終轉變態度，例如共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，儘管對加巴德之前採取的某些立場仍感到擔憂，但欣賞她控制情報部門過大職權的努力，決定投票支持她。

唯一投反對票的共和黨人麥康諾在投票後發聲明表示，他擔心加巴德擔任該職會帶來「不必要的風險」，又說「總統收到的情報評估，不應有令人震驚的判斷失誤」。他之前也投票反對任命赫塞斯(Pete Hegseth)為國防部長。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt) 則說，「我們對任何共和黨人故意投票反對總統提名非常合格的候選人，深感失望」。

川普總統12日在白宮主持新任國家情報總監加巴德(右二)宣誓就任儀式，左二為司法部...
川普總統12日在白宮主持新任國家情報總監加巴德(右二)宣誓就任儀式，左二為司法部長邦迪，右為加巴德的先生。(路透)

共和黨 投票 白宮

上一則

美官員：馬斯克員工 誤獲財政部支付系統修改權限

下一則

批川普「刪預算」USAID督察長隔天被開除

延伸閱讀

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫
川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前
美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子

美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子
教宗致信批川普驅逐無證客 似指正范斯誤解「愛的次序」

教宗致信批川普驅逐無證客 似指正范斯誤解「愛的次序」

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？