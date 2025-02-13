批川普「刪預算」USAID督察長隔天被開除

剛被川普總統炒魷魚的美國國際開發署督察長馬丁。(取自USAID網)

哥倫比亞廣播公司(CBS)12日報導，消息人士說，美國國際開發署(USAID)督察長(Inspector General)馬丁(Paul Martin)公布報告批評川普 政府刪減國際開發署預算並分析衝擊效應，結果隔天就被川普總統革職。此外，川普一口氣開除聯邦機構十多名督察長事件繼續發酵，其中八人12日入稟華盛頓聯邦地方法院，要求法官宣布解職違法，好讓他們復職。

報導指出，馬丁辦公室10日公布報告，分析川普白宮 關閉美國國際開發署將造成何種影響。報告指出，縮編將導致開發署無法發揮人道援助功能，經費遭到刪減後，將近5億元的糧食援助可能在港口、貨船以及倉庫腐壞。

結果馬丁11日便接到白宮總統人事辦公室(Presidential Personnel Office)副主任摩斯(Trent Morse)寄發僅有兩句內容的電郵，通知已經遭到立即革職，但未說明原因。

馬丁獲前總統拜登任命，2023年12月以來擔任美國國際開發署督察長。

除了馬丁之外，督察長辦公室並沒有其他人員遭到停職處分，但美國國際開發署人員11日已經獲得通知，不准再進入位於雷根大樓(Ronald Reagan Building)的辦公室。

美聯社報導， 12日提出訴訟的八名督察長是國防部、退伍軍人事務部、衛生部、國務院、教育部、農業部、勞工部及中小企業管理署遭解雇的督察長。

訴狀指出，聯邦機構督察長的職責是杜絕政部門的浪費、欺詐以及濫用行為，對數以兆元計的聯邦支出以及數百萬聯邦雇員的行為，發揮無黨派監督作用。

其中遭解職的退伍軍人事務部督察長米薩爾 (Michael Missal) 表示，解雇獨立、無黨派督察長明顯違反法律。他說，「督察長們今次提出訴訟，是為了恢復職務，以便能夠重新代表美國公眾開展工作，打擊欺詐、浪費及濫用行為」。

總統是有權罷免督察長，但必須提前30天通知國會，然而川普未依法行事，使得共和黨 高層也譴責他的做法。