川普准許官員進禮拜場所抓人 逾20宗教團體提訴訟

代表數百萬美國人的二十多個基督教和猶太 教團體，包括從聖公會教會(Episcopal Church)、猶太教改革派聯盟(Union for Reform Judaism)到門諾派(Mennonite)和普救一位神派(Unitarian Universalists)等，11日聯合向聯邦法院提起訴訟，挑戰川普政府允許移民 執法官員在禮拜場所進行逮捕的措施。

這起在華盛頓聯邦地方法院(U.S. District Court)所提出的訴訟聲稱，川普新政策散播了人們對突襲的恐懼，從而導致參與禮拜儀式和其他重要宗教活動的人數下降；該訴訟稱，此舉侵犯了這些團體向包括無證客在內的移民傳教的宗教自由。

聖公會主席主教羅威牧師(Sean Rowe)表示：「我們有移民、難民、有身分和沒有身分的人。」

「如果我們之中有些人生活在恐懼之中，那我們就無法自由地進行宗教信仰，」他告訴美聯社，「加入這場訴訟，我們得以尋求能集會並充分實踐我們信仰的能力，並遵守耶穌的教導，愛鄰如己。」

這起新訴訟響應並擴大了五個貴格會(Quaker)教區在1月27日提出的訴訟；浸信會合作團契(Cooperative Baptist Fellowship)與錫克教(Sikh)寺廟隨後也加入該訴訟。

新訴訟中的被告包括了國土安全部 (Department of Homeland Security)及其移民執法機構；國土安全部公共事務助理部長麥勞克林(Tricia McLaughlin)對此以電子郵件回應表示：「我們是在透過防止外國犯罪分子和幫派成員，利用這些場所並在這些地方避難，來保護我們的學校、禮拜場所和參加禮拜的美國人，因為在上屆政府的領導下，這些罪犯知道執法人員是不能進入這些地方的。」

司法部在7日發出一份備忘錄，反對貴格會訴訟與新訴訟的論點，指出原告阻止新政策的請求，是基於對外來假設性損害的推測，因此不足以成為發布禁令的理由；備忘錄寫到，數十年來，移民執法一直被允許在宗教場所進行，新政策只是強調允許外勤探員，可在無須事先取得上級批准的情況下，靠自身「基本常識」和「判斷力」進行執法。