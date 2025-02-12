教宗致信批川普驅逐無證客 似指正范斯誤解「愛的次序」

教宗方各濟致函美國主教，表達對川普政府大規模逮捕與遣返無證客一事擔憂。圖為2017年5月川普總統在第一任時訪問梵蒂岡，晤見教宗。(路透)

梵蒂岡11日公布教宗 方濟各(Pope Francis)前一天寫給美國主教團的信函，譴責川普 總統大規模驅逐非法移民 的計畫，警告僅因其非法身分而強行驅逐、將剝奪人類的尊嚴，「會有糟糕的結局」。

教廷新聞室11日公布教宗的信函，教宗引用聖經「出埃及記」(Book of Exodus)和耶穌的生平來形容美國當前的移民現象，並指大規模驅逐無證移民計畫是美國正在發生的「重大危機」。

美聯社報導，副總統范斯(JD Vance)是天主教徒，他先前引用中世紀天主教神學「愛的次序」(ordo amoris)概念，為川普政府的「美國優先」政策辯護，稱此概念敘述照顧人的優先順序：家庭優先，接著是鄰里、社區、同胞，最後才是其他地方的人。

教宗在信中指正范斯對「愛的次序」的誤解，寫道「基督徒的愛不是以利益為中心的同心圓擴張，一點一滴的擴大至其他個人和群體」。

教宗接著寫道，「真正的愛的次序，是我們透過不斷思索『好撒瑪利亞人的比喻』來發現，意即透過思索建立對所有人開放的友愛，沒有例外。」

「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)隨即反駁，指梵蒂岡是由圍牆環繞的城邦，而方濟各應把邊境執法工作交給他的辦公室。

方濟各是史上首位拉丁美洲裔教宗，他長期將照顧移民當作教宗職權的優先事項。

教宗引用聖經中「歡迎陌生人」的指示，要求各國政府在其能力範圍內，歡迎、保護、發揚和接納逃離衝突、貧困和氣候災害的人。

教宗方濟各與川普向來在移民議題上爭論不休，川普第一任就任之前，教宗曾於2016年表示，任何建造圍牆將移民拒於門外的人，都「不是基督徒」。

教宗此次在信中寫道，各國有權捍衛自己，保護社區不受罪犯侵害。

教宗警告：「建立在武力基礎之上，而非每個人平等尊嚴的真理上的事物，開端和結局都會很糟糕。」

美國天主教主教會議(USCCB)主席布羅里奧主教(Timothy Broglio)回信向教宗致謝，寫道「我們與你們一起祈禱，美國政府信守幫助急難者的承諾。我斗膽懇求您繼續祈禱，以便我們作為一個國家，能夠鼓起勇氣，建立更人道的移民制度，一個保護我們並維護所有人尊嚴的制度。」