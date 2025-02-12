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無證客跑了 邊境沙皇霍曼控FBI有內鬼 喊讓洩密者坐牢

編譯潘勛／綜合報導
聯邦移民探員冒性命危險出動執勤，若消息走漏，會有安全之憂。圖為1月25日在紐約市逮捕有重大前科的非法無證客。(USCIS網站)
聯邦移民探員冒性命危險出動執勤，若消息走漏，會有安全之憂。圖為1月25日在紐約市逮捕有重大前科的非法無證客。(USCIS網站)

川普總統任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)譴責聯邦調查局(FBI)把計畫好的突襲非法移民計畫詳情洩露出去，置政府探員性命於危險，司法部(DOJ)、國土安全部(DHS)正在調查洩露消息情事；另外，霍曼11日對移民及海關執法局(ICE)逮捕無證客人數未達標表示不滿。

打小報告給委內瑞拉移民

紐約郵報(New York Post)報導，霍曼在上福斯新聞網(Fox News)節目表示，突襲非法移民計畫消息會走漏，執法單位相當有把握，是出自聯調局內部洩密，「我們正收到一些資訊，大致指向聯調局」。

霍曼表示自己與司法部副部長博夫(Emil Bove)交談過，博夫對他說，司法部相信已找出洩密者，那人日前在科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)大規模搜捕行動之前，打小報告給委內瑞拉移民。

霍曼表示，他保證洩密者不僅會丟掉工作和退休金，還會坐牢。

「邊界沙皇」霍曼對逮捕行動事先洩密，非常憤怒， 危及探員生命，誓言抓出內鬼，繩之...
「邊界沙皇」霍曼對逮捕行動事先洩密，非常憤怒， 危及探員生命，誓言抓出內鬼，繩之以法。(路透)

ICE抵達 建物裡空無一人

福斯新聞網報導，消息外洩讓據稱委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員逃逸，沒被ICE捕獲；ICE抵達時，公寓及建築物裡幾乎空無一人。

霍曼表示，政府釋出強烈訊息，洩露機密行動不僅讓壞人搶占先機，躲避圍捕，還讓執法探員的性命陷於險境。

在另一起洩密事件中，洛杉磯時報(Los Angeles Times)7日報導，ICE準備在2月底於加州南部執行大規模非法移民掃蕩行動。

新上任國土安全部長諾姆(Kristi Noem)分享該報導，並譴責聯調局把重要政府文件外洩給媒體。諾姆指責聯調局貪腐透頂，國土安全部將與各單位共事，阻止洩漏並將狡詐的「深層政府」探員以最大尺度繩之以法。

新任國安部長諾姆1月25日在紐約市出發行動前，與探員交談。(USICE網站)
新任國安部長諾姆1月25日在紐約市出發行動前，與探員交談。(USICE網站)

川普爆粗口：被抓的太少

「NewsNation」報導，霍曼11日對ICE逮捕的無證客人數未能達標，表示不滿。他指出若單看內部執法數據，逮捕數約為去年為三倍；成長到三倍固然不錯，但他不滿意，還有更多犯法外國人亟待逮捕，人數達幾十萬；庇護城市設下路障，還有人走漏消息，所以政府有必要多逮捕非法在美的外國人，尤其是犯法被判刑定讞者。

川普9日談到遞解無證客進度時，趁機表示他手下的邊界官員表現優異，但他承認移民事先知情就很難抓。只是消息人士稱，川普對助理們表示「(被抓移民的)數目真他X的太少了」。

非法移民 ICE 川普

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