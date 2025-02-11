我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
RC-135偵察機。（美國空軍檔案照)
RC-135偵察機。（美國空軍檔案照)

有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據政府公開資料與知情官員透露，從1月底到2月初的十天期間，美軍軍機至少出動18架次在美國西南部邊境地帶及墨西哥下加利福尼亞半島(Baja California peninsula)附近國際領空巡邏，擴大打擊墨西哥毒品走私集團。

前任國防官員說，根據多年慣例，五角大廈通常每個月在美墨邊境只有一趟軍機巡邏任務，美軍偵察機通常參與其他任務，包括蒐集俄羅斯在烏克蘭境內動態、偵測俄羅斯或中國潛水艇行蹤等。

CNN分析，過去兩周以來的軍機行動，凸顯了美軍已經開始調整以往主要因應海外威脅的角色，改以鞏固美墨邊境安全為重心。川普總統上台後已宣布美墨邊境進入緊急狀態。

根據ADSB Exposed、ADS-B Exchange、Flightradar24飛航紀錄，國防部在1月28日至2月6日之間至少出動18架次偵察機在加州、亞利桑納州、德州美墨邊境及下加利福尼亞半島附近國際領空搜身墨西哥毒品集團行蹤，其中有11個架次是海軍P-8海神式海上巡邏機出勤，2月3日有一趟將近6小時的任務是由一架U-2偵察機執行。

現任與前任國防官員說，U-2偵察機過去不曾參與緝毒任務。

紀錄顯示，2月4日在下加利福尼亞半島與西納羅亞(Sinaloa)附近的巡邏任務是由美軍RC-135偵察機「鉚釘」(Rivet)執行。

一名國防官員說，環繞下加利福尼亞半島的空中巡邏已經行之有年，但現在巡邏次數更加頻繁。

前任官員說，偵察機雖然是飛在美墨邊境的美國領空，還是能蒐集到墨西哥境內的情資。

CNN報導，川普政府將如何使用偵察機取得的情報，目前仍不清楚；獲得情資可能用來做為外國恐怖主義行動的證據，或者把情報分享給墨西哥軍方，以便鎖定目標打擊毒品活動。

某些現任與前任官員也說，出動偵察機不禁讓人聯想美軍是否可能在尋找攻擊目標，因為川普總統過去曾說要轟炸製作芬太尼的實驗室並派特種部隊緝捕毒品集團首腦。

國土安全部所轄各治安機構正全面出動，逮捕遞解非公民的罪犯。(ATF提供)
國土安全部所轄各治安機構正全面出動，逮捕遞解非公民的罪犯。(ATF提供)

邊境 墨西哥 毒品

上一則

稱漸失耐心 川普：哈瑪斯不放人質就取消停火

下一則

川普不甩法院裁決 羅德島等多州聯邦法官擋下行政令

延伸閱讀

CNN：美軍出動偵察機在美墨邊境打擊毒品走私

CNN：美軍出動偵察機在美墨邊境打擊毒品走私
CBS民調：川普滿意度53% 7成認實現競選承諾

CBS民調：川普滿意度53% 7成認實現競選承諾
貨車逆行撞巴士 墨西哥至少41人死

貨車逆行撞巴士 墨西哥至少41人死
美加碼派兵赴美墨邊境 現役總額達3600人

美加碼派兵赴美墨邊境 現役總額達3600人

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
馬斯克宣稱已刪民主黨參議員華倫的報稅服務小組，會不會影響到國稅局的免費報稅服務，引起關注。(取自國稅局網站)

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

2025-02-04 05:25

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則