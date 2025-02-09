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川普開除國家檔案局長 自兼甘迺迪中心主席：表演不准反串

記者張聲肇／綜合報導
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川普總統宣布改組甘迺迪藝術表演中心董事會，自任董事會主席，並說今後演出節目都要經過他批准，有男扮女裝或女扮男裝演出的節目，一律不准在甘迺迪中心演出。(取自甘迺迪中心官網)
川普總統宣布改組甘迺迪藝術表演中心董事會，自任董事會主席，並說今後演出節目都要經過他批准，有男扮女裝或女扮男裝演出的節目，一律不准在甘迺迪中心演出。(取自甘迺迪中心官網)

川普2.0執政，大刀直砍聯邦機構，7日宣布解除國家檔案局長蕭甘(Colleen Shogan)職務，又改組甘迺迪藝術表演中心的董事會，自任董事會主席；還解除聯邦選舉委員會主席溫特勞布(Ellen Weintraub)職務。

國家檔案局2022年初提醒司法部，川普將總統任內的機密文件檔案搬到佛州私人宅邸有觸法之嫌，因為國家檔案應歸檔案局管理，引發司法當局調查，得罪了川普。

接受聯邦經費贊助的甘迺迪中心向來都獲兩大政黨支持，是全國著名的藝術表演機構，董監事由總統任命。不過拜登任命的人，顯然不符川普胃口。

白宮人事室主任高爾(Sergio Gor)在X社媒平台宣布，承總統之命，謹解除局長蕭甘的職務，「我們很感謝她任職期間對國家的服務」。

蕭甘在領英社媒平台說，她被川普開除，毫無理由，也不知原因，「我無怨無悔，因為我為國家檔案局和美國人民，絕對每天都盡忠職守」。

1月20日宣誓就職的川普，再度上任以來，大刀闊斧改造聯邦政府，被他開除或調職的聯邦機構主管不下數百人，而這只是他縮小政府規模、改任命「忠臣」，以防政令不出白宮的第一步。

他改造甘迺迪中心的手法更直接，宣布由自己出任新董事會主席，取代現任的魯賓斯坦(David Rubenstein)，因為後者不欣賞川普「藝術文化黃金時代的願景」。其他董事的名單，他稍後會發表。

億萬富豪魯賓斯坦是慈善家，拜登下台前特頒贈總統自由勳章給他，表彰他對振興藝術文化的貢獻。無端被川普本人取代，他未立即回覆媒體提問。甘迺迪中心則說，尚未收到正式通知說董事會主席已換人，「董事會主席向由本會推選。」

川普改組董事會後說，今後演出節目都要經過他批准，有男扮女裝或女扮男裝演出的節目，一律不准在甘迺迪中心演出。扮演異性角色的藝術表演家不滿自己變成川普「改革」的對象，說美國憲法保障表達自由，「禁止某種藝術形式的演出，就是思想審查」。

民主黨籍聯邦選舉委員會主席艾倫溫特勞布7日表示，她收到川普的解雇信，但她說這不合法。她說，撤銷聯邦選舉委員有法定程序，不是一紙通知就可解雇。她說會繼續留任，白宮尚未表態將如何處理。

川普 白宮 拜登

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