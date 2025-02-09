川普政府用人先審查忠誠度 已刷掉數百求職者…包括龐培歐

川普總統雷厲風行下重手，希望縮減聯邦政府規模，對美國盟友施壓要求重整全球經濟，產生的漣漪效應從美國各地延伸到世界各角落。(路透)

川普 總統從不隱瞞他的要求，即身邊的人一定要對他忠誠；他就任後不斷清洗那些批評過他，或在不少問題上持不同意見的官員，政府內一定沒有異議聲音。其實從當選後組織執政內閣一刻開始，川普及其團隊已是如此。

據「華爾街日報」報導，川普去年大選獲勝後，對政府各部門政治任命人員的審查力度，比首個任期內所採取的任何措施都要全面，完全不同於其他當選總統的審查標準。這反映了川普長期以來，極為不滿八年前身邊試圖破壞其議程的人，最明顯的是前國務卿龐培歐主動尋求一官半職也吃閉門羹。

與首個任期相比，這次是一個非常不同的2.0政府，成員是川普的忠誠擁護者及他認識的人，要看重忠誠度及是有相同政治觀點。

知情人士透露，在勝選後川普團隊已拒絕了數以百計他們認為對川普不夠忠誠的高階申請人，甚至低階政府成員的任命還必須獲得白宮 簽字同意。

此外，川普宣誓就任前，其過渡團隊已最少審查了數以千計跨政府機構、跨級別資歷的一系列職位申請人。

這位知情人士又說，審查小組特別感興趣的是，這些申請人是否曾就2021年1月6日國會大廈暴亂、川普關於選舉被竊取等發表過批評言論。

潛在的受聘者也會被問及他們的政策觀點，有時這些話題與申請的職位無關。

例如他們會被問到對關稅 的看法、烏克蘭應否得到更多或更少美國援助、美國應否成為北約成員國等議題。知情人士說，這些問題旨在衡量求職者的世界觀是否與川普相符。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)直言，「川普總統與其他總統或雇主一樣，有權擁有一個支持其使命、放下個人議程、執行總統議程的團隊」，「不少人對加入川普政府的興趣非常濃厚，但受聘者須符合美國優先的使命」。

有前政府官員指出，川普2.0政府充斥著缺乏政府經驗的人，他們不會反對川普的決定，特別是在關稅和外交政策方面的決定，完全是川普說了算。