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川普成立白宮信仰辦公室 第2任期宗教色彩更濃

中央社華盛頓7日綜合外電報導
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川普在白宮成立「信仰辦公室」，由電視福音傳道人、川普的「靈性顧問」懷特(紅衣者)領導。(路透)
川普在白宮成立「信仰辦公室」，由電視福音傳道人、川普的「靈性顧問」懷特(紅衣者)領導。(路透)

川普總統在就職典禮上表示，他已經被「上帝拯救」，如今，他似乎正以愈來愈保守、宗教色彩濃厚的政策回報這份恩典，作為他第2任期的重點。

法新社報導，這位曾結過3次婚的億萬富翁今天簽署行政命令，在白宮成立「信仰辦公室」（Faith Office），並由電視福音傳道人、川普的「靈性顧問」懷特（Paula White）領導。

前一天，川普宣布成立由新任司法部長邦迪（Pam Bondi）主導的專案小組，來打擊他所謂美國境內「迫害基督徒」的現象。

這位共和黨人也任命多位與基督教民族主義有關的內閣成員，包括副總統范斯（JD Vance）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

和虔誠的天主教徒拜登不同，川普鮮少出現在教會。他雖受過堅信禮加入長老教會，但自稱「不屬於任何特定教派」。

此外，他還曾捲入性醜聞，甚至因為向色情片女星支付封口費而遭到刑事定罪，並在競選期間出售印有自己名字的聖經，每本售價60美元。

然而，福音派基督徒在去年大選中仍然和2016年大選一樣，依舊堅定支持川普。

但如今，川普聲稱自己經歷了一場堪稱宗教覺醒的轉變。

78歲的川普表示，去年在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）的造勢活動上，他驚險槍口餘生，當時槍手的子彈擊中他的右耳，這起事件讓他的信仰更加堅定。

川普昨天在國會山莊的祈禱早餐會上表示：「這件事改變了我，我本來就相信上帝，但現在我的信仰更為強烈。」

川普在這場祈禱早餐會上的演說，罕見地明確呼籲宗教應在社會中扮演更重要的角色。

川普說：「我們必須讓宗教回歸。讓我們把上帝帶回我們的生活中。」

川普 白宮

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