我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：川普政府擬大砍USAID 全球逾萬員工恐剩294人

諾獎得主評DeepSeek：目前算玩具 但仍戳破矽谷開發AI盲點

蓋洛普：川普就職前 民眾對國家現狀不滿攀新高

中央社／華盛頓6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普上任前所做一份年度調查顯示，民眾對國家現狀的不滿意度，攀至史上新高。(路透)
川普上任前所做一份年度調查顯示，民眾對國家現狀的不滿意度，攀至史上新高。(路透)

蓋洛普（Gallup）在川普總統上任前所做一份年度調查顯示，民眾對國家現狀的不滿意度，攀至史上新高。

蓋洛普於2025年1月2至15日，以電話隨機訪問1005位18歲以上居住於全美50州及華府特區的美國成年人，抽樣誤差值正負4%，信心水準95%。

Axios新聞網指出，在調查的31個面向裡，民眾2025年1月大多數的滿意度都低於2017年1月川普第一任就職前，顯示民眾在拜登政府卸任前夕的不滿，更甚於歐巴馬政府卸任前夕。

調查顯示，川普上個月就任前，民眾悲觀情緒持續高漲，對國家整體現況的平均滿意度僅為38%（2017年1月川普上台前為44%），且這股下滑趨勢從2022年起就沒停過。

這份5日公布的調查結果反映美國人普遍對國家發展方向感到不滿。受訪民眾最不滿的前3名分別為國家對貧窮與無家可歸者的處理（16%滿意，80%不滿）、社會道德與倫常氛圍（22%滿意，78%不滿）、大企業的規模與影響力（25%滿意、72%不滿）。

調查所涵蓋的31個面向裡，只有5個面向受訪者滿意度高於不滿，分別為美國軍事實力（滿意度達63%）、整體生活品質（62%）、女性地位（59%）、個人透過努力工作取得成功機會（53%）、美國國內對同性戀接受度（51%）。

然而對整體生活品質感到滿意者，從2017年以來減少約18個百分點。

有17個面向是共和、民主兩黨受訪者都感悲觀與不滿，包含墮胎政策、種族關係、健保品質與生活可負擔度。

調查也呈現黨派觀點持續兩極。共和黨人認為隨川普上任前景會更加光明，而民主黨人則進一步看壞。

川普 華府特區 拜登

上一則

路透：川普政府擬大砍USAID 全球逾萬員工恐剩294人

延伸閱讀

支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛

支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛
指控阻礙聯邦移民執法 司法部告伊州、芝加哥市

指控阻礙聯邦移民執法 司法部告伊州、芝加哥市
以防長指示軍方準備計畫 允許巴勒斯坦人自願離開加薩

以防長指示軍方準備計畫 允許巴勒斯坦人自願離開加薩
川普下復工令 聯邦員工回歸市政中心 舊金山將掀連鎖反應

川普下復工令 聯邦員工回歸市政中心 舊金山將掀連鎖反應

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財