我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

馬斯克入白宮又掌X平台 學者：雙重角色恐動搖民主

編譯廖振堯／綜合報導
馬斯克以企業管理的方式準備大幅縮減聯邦編制和預算，他入主推特後立即裁掉八成員工。（美聯社）
馬斯克以企業管理的方式準備大幅縮減聯邦編制和預算，他入主推特後立即裁掉八成員工。（美聯社）

科技富豪馬斯克不僅擁有世上最熱門的社群平台之一，還在上面坐擁2億1500萬名追隨者，影響民眾觀點的力量不可小覷。而馬斯克成為川普總統身邊最具影響力的人物後，更利用X平台來宣傳政府議程，同時恐嚇批評者；有專家認為這顯示政府與個人利益之間的界線已經模糊，美國民主正在動搖。

美聯社報導，川普上任的前兩周，馬斯克利用自己長期以來的聲望向大量追隨者宣傳川普關於加州山火、聯邦支出、內閣人選等立場，或在X平台上批評和恐嚇那些反對他執掌政府效率部(DOGE)、改革聯邦政府的人。之後，他甚至攻擊國際開發署(USAID)是「邪惡的」，或聲稱已辭職的財政部代理副部長勒布里克(David Lebryk)「犯下的罪行之嚴重，讓黑手黨的作為看起來像小孩子偷餅乾一樣」。有時這些貼文包含誤導性資訊，如馬斯克分享一位X用戶的貼文稱「川普釋出加州水資源、拜登和紐森(加州州長)放任山火延燒」。

馬斯克堅稱，他在X上發布DOGE或其他政府事務是為了公開透明、造福公眾。支持者表示這值得稱讚，因為他直言不諱地分享想法和策略，他們認為在「政府多年的混淆視聽」之後，馬斯克的風格令人眼睛一亮。

批評人士卻說馬斯克並非完全透明，只透露他想透露的資訊。在爆出DOGE團隊過於年輕且資歷堪慮後，X平台已停權一些發布其團隊成員姓名的帳戶。馬斯克曾承諾DOGE將在網上公布所有行動，然而現在其官網仍一片空白，只有標語「重大改革是人民投票支持的」。

喬治華盛頓大學(George Washington University)數據、民主與政治研究所創始人李文斯頓(Steven Livingston)則說，馬斯克的角色顯示美國民主已經動搖，「這取決於億萬富翁的意願和想法，而非國會…哪些事由X和馬斯克決定、哪些由政府決定？我已經不確定那條線在哪了。」

馬斯克 川普 加州

上一則

指控阻礙聯邦移民執法 司法部告伊州、芝加哥市

下一則

支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛

延伸閱讀

川普優離方案到期 法官暫延 至少拖到2/10

川普優離方案到期 法官暫延 至少拖到2/10
民主黨陣營出手 力阻馬斯克接觸敏感報稅資料

民主黨陣營出手 力阻馬斯克接觸敏感報稅資料
川普下復工令 聯邦員工回歸市政中心 舊金山將掀連鎖反應

川普下復工令 聯邦員工回歸市政中心 舊金山將掀連鎖反應
挺馬斯克影響政府從47%剩26% 共和黨議員：他魯莽如瓷器店裡的公牛

挺馬斯克影響政府從47%剩26% 共和黨議員：他魯莽如瓷器店裡的公牛

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光