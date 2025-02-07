馬斯克入白宮又掌X平台 學者：雙重角色恐動搖民主
科技富豪馬斯克不僅擁有世上最熱門的社群平台之一，還在上面坐擁2億1500萬名追隨者，影響民眾觀點的力量不可小覷。而馬斯克成為川普總統身邊最具影響力的人物後，更利用X平台來宣傳政府議程，同時恐嚇批評者；有專家認為這顯示政府與個人利益之間的界線已經模糊，美國民主正在動搖。
美聯社報導，川普上任的前兩周，馬斯克利用自己長期以來的聲望向大量追隨者宣傳川普關於加州山火、聯邦支出、內閣人選等立場，或在X平台上批評和恐嚇那些反對他執掌政府效率部(DOGE)、改革聯邦政府的人。之後，他甚至攻擊國際開發署(USAID)是「邪惡的」，或聲稱已辭職的財政部代理副部長勒布里克(David Lebryk)「犯下的罪行之嚴重，讓黑手黨的作為看起來像小孩子偷餅乾一樣」。有時這些貼文包含誤導性資訊，如馬斯克分享一位X用戶的貼文稱「川普釋出加州水資源、拜登和紐森(加州州長)放任山火延燒」。
馬斯克堅稱，他在X上發布DOGE或其他政府事務是為了公開透明、造福公眾。支持者表示這值得稱讚，因為他直言不諱地分享想法和策略，他們認為在「政府多年的混淆視聽」之後，馬斯克的風格令人眼睛一亮。
批評人士卻說馬斯克並非完全透明，只透露他想透露的資訊。在爆出DOGE團隊過於年輕且資歷堪慮後，X平台已停權一些發布其團隊成員姓名的帳戶。馬斯克曾承諾DOGE將在網上公布所有行動，然而現在其官網仍一片空白，只有標語「重大改革是人民投票支持的」。
喬治華盛頓大學(George Washington University)數據、民主與政治研究所創始人李文斯頓(Steven Livingston)則說，馬斯克的角色顯示美國民主已經動搖，「這取決於億萬富翁的意願和想法，而非國會…哪些事由X和馬斯克決定、哪些由政府決定？我已經不確定那條線在哪了。」
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