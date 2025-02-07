馬斯克入白宮又掌X平台 學者：雙重角色恐動搖民主

馬斯克以企業管理的方式準備大幅縮減聯邦編制和預算，他入主推特後立即裁掉八成員工。（美聯社）

科技富豪馬斯克 不僅擁有世上最熱門的社群平台之一，還在上面坐擁2億1500萬名追隨者，影響民眾觀點的力量不可小覷。而馬斯克成為川普 總統身邊最具影響力的人物後，更利用X平台來宣傳政府議程，同時恐嚇批評者；有專家認為這顯示政府與個人利益之間的界線已經模糊，美國民主正在動搖。

美聯社報導，川普上任的前兩周，馬斯克利用自己長期以來的聲望向大量追隨者宣傳川普關於加州 山火、聯邦支出、內閣人選等立場，或在X平台上批評和恐嚇那些反對他執掌政府效率部(DOGE)、改革聯邦政府的人。之後，他甚至攻擊國際開發署(USAID)是「邪惡的」，或聲稱已辭職的財政部代理副部長勒布里克(David Lebryk)「犯下的罪行之嚴重，讓黑手黨的作為看起來像小孩子偷餅乾一樣」。有時這些貼文包含誤導性資訊，如馬斯克分享一位X用戶的貼文稱「川普釋出加州水資源、拜登和紐森(加州州長)放任山火延燒」。

馬斯克堅稱，他在X上發布DOGE或其他政府事務是為了公開透明、造福公眾。支持者表示這值得稱讚，因為他直言不諱地分享想法和策略，他們認為在「政府多年的混淆視聽」之後，馬斯克的風格令人眼睛一亮。

批評人士卻說馬斯克並非完全透明，只透露他想透露的資訊。在爆出DOGE團隊過於年輕且資歷堪慮後，X平台已停權一些發布其團隊成員姓名的帳戶。馬斯克曾承諾DOGE將在網上公布所有行動，然而現在其官網仍一片空白，只有標語「重大改革是人民投票支持的」。

喬治華盛頓大學(George Washington University)數據、民主與政治研究所創始人李文斯頓(Steven Livingston)則說，馬斯克的角色顯示美國民主已經動搖，「這取決於億萬富翁的意願和想法，而非國會…哪些事由X和馬斯克決定、哪些由政府決定？我已經不確定那條線在哪了。」