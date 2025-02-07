政府效率部取財政部「敏感資料」 遭聯邦法官下令限制

馬斯克主導的政府效率部，遭聯邦法官下令限制取用財務部撥款系統資料的權限。（美聯社）

聯邦法官6日頒布臨時禁制令，限制政府特別雇員馬斯克 (Elon Musk)的政府效率部(DOGE)人員，取用財政部 敏感的撥款系統資料；另外，馬斯克團隊將教育部的敏感訊息餵給人工智慧(AI )，設法尋找削減開支目標，引發洩密疑慮。

聯邦法官克拉-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)6日在臨時禁制令中指出，財政部官員「不會提供任何存取付款紀錄，或關於財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service)撥款系統紀錄的資料」。

福斯新聞(Fox News)報導，該系統處理90%的聯邦撥款。

這項命令在司法部5日同意提出僅限兩名DOGE的特別政府雇員閱讀敏感紀錄的法院動議後頒布，克拉-科特利6日批准。

幾個政府員工工會提起訴訟，質疑DOGE讀取政府計畫和系統的權限；訴狀指財政部長貝森特(Scott Bessent)讓馬斯克團隊存取財政部系統的作法不妥，可能對未經授權的對象洩漏個人財務訊息。

據此命令，只有馬斯克的盟友、即雲計算軟體集團(Cloud Software Group)執行長克勞斯(Tom Krause)，以及馬斯克公司的前工程師埃萊茲(Marko Elez)，有權取用財政服務局的資料，但他們不准改變該程式。

另外，該命令確認克勞斯和埃萊茲為「財政部的特別政府雇員」。

華爾街日報獨家報導，埃萊茲曾在社群媒體上發表種族主義言論，他自稱自己就是種族主義者。華爾街日報向白宮求證時，白宮表示埃萊茲已經辭務。

25歲的埃萊茲曾在馬斯克的SpaceX和Starlink工作。

馬斯克6日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上寫道：「數十億元納稅人的錢撥給詐欺機構，仍獲得財政部批准，現在就必須停止！」

另據華盛頓郵報引述兩位DOGE團隊知情人士說法報導，馬斯克團隊將教育部的敏感訊息輸入AI系統，設法尋找削減開支目標。

消息人士透露，AI探查的內容包含處理獎學金的個人識別訊息，以及敏感的內部財務數據。

其中一人表示，DOGE團隊利用微軟(Microsoft)的雲運算服務Azure取用AI軟體，檢查教育部撥發的每一塊錢，從合約、獎學金到差旅費用，無所不包。