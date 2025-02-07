準貿易代表：以貿易重塑硬實力 不會容忍他國報復傷及美企

貿易代表提名人葛里爾警告其他國家，若報復措施傷及美國企業，「不會容忍」。美聯社

美國總統川普 提名的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）6日表示，他將利用貿易政策確保美國國家安全所需的經濟安全，需要進一步研究普徵關稅 對美國貿易逆差的影響，他也警告其他國家採取的報復措施若傷及美國企業，「不會容忍」，重申川普在貿易政策的對抗做法。

葛里爾出席參院財政委員會任命聽證會時表示，川普在競選時承諾對進口產品普徵至少10%關稅，川普也在20日就職當天簽署貿易備忘錄，研究普徵關稅的承諾，要求在4月1日前提交一份報告。

他說，這項研究還將審查美國貨物貿易逆差不斷成長的影響，「普徵關稅是應該研究的主題，評估能否扭轉貿易逆差」。他的立場和川普第一任期的貿易代表賴海哲類似，希望縮小貿易逆差，取得美國貿易夥伴的平等待遇。

葛里爾說，美國和越南等特定國家的貿易逆差日漸擴大是個「重大問題」，他的人事案獲通過後，可能迅速下令評估與美國維持龐大貿易失衡國家的貿易行為，並且向這些國家解釋，如果這些國家想繼續進入美國市場，就必須給美國更對等的待遇。

此外，參議員克雷波（Mike Crapo）指控南韓和歐盟 正在推動瞄準美國企業的措施，例如特別稅務要求，同時卻又豁免各自國內企業與中國企業，並詢問葛里爾是否會「對抗」這些措施時，葛里爾說，「我知道我們會」，「我們不該把我們的監管外包到歐盟或巴西等其他國家，他們不能歧視我們，我們不會容忍」。

針對美中貿易關係，葛里爾表示需要平衡，這不僅是要降低中國的關稅，還需要減少非關稅壁壘。他說，在川普貿易備忘錄的要求下，他將評估中國沒有遵循2020年第一階段貿易協議的領域，接著化解爭端並且執行。

他也說，「在確保引領強勁國家安全的經濟安全時，貿易政策能扮演重要角色，「如果美國沒有強大的製造業基礎和創新經濟，就幾乎沒有硬實力嚇阻衝突並保護美國人」。