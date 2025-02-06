川普取消前防長艾思博維安隨扈 布朗是下一個苦主？

現任參聯會議主席布朗。(路透)

國防部官員透露，前國防部長艾思博(Mark Esper)本由國防部提供的安全隨扈，已在4日夜間取消；日前前參謀首席聯席會議主席密利(Mark Milley)的隨扈被取消、肖像被摘下，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)還要求屬下研究能否摘掉密利一顆星，不禁令人懷疑現任參聯會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)會不會是下一個靶子。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普 第一個任期時，於2020年下令炸死伊朗革命衛隊「聖城旅」(Guard Quds)指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)，伊朗威脅要報復，艾思博是被點名的前美國官員之一。

艾思博是失去官方維安的最新一位川普舊朝官員。前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、龐培歐助理、前伊朗特使胡克(Brian Hook)、前國安顧問波頓(John Bolton)的安全隨扈最近也被拔除。

川普1月被問到政府取消一些官員的安全隨扈時，他回答說雖有保護，但保護可不是一輩子，「我的意思是指一切都有風險。」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)批准取消國務院外交情報局提供龐培歐、胡克的安全隨扈。波頓此前則是受到特勤局(Secret Service)保護。

國防部1月28日取消提供給前參謀首長聯席會議主席密利上將的安全隨扈，同時註銷他的安全通行證。赫塞斯還要求國防部督察長(inspector general)審核密利在川普第一任期內是否有違紀言行，看看能不能拔掉密利一顆星。密利退役時為四星上將。

川普就職日當天，密利的官方肖像就由國防部陳列牆上被拿下來。幾天之後，艾斯博的國防部長肖像也被取下。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，赫塞斯成為國防部長之前數月，就一直表示要現任非裔的參謀首長聯席會議主席布朗走人。但1月27日他到國防部走馬上任時，布朗還在國防部歡迎他，兩人握手，交換了幾句客套話。

赫塞斯誓言重新改造國防部，但表示信任布朗擔任參謀首長聯席會議主席。