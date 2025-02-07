川普優離方案到期 法官暫延 至少拖到2/10

馬斯克帶著川普總統的尚方寶劍砍向聯邦各部門，連日來引發許多聯邦員工恐慌，在政府各部門抗議。法官裁定原本要求員工自動離職的截止日6日，延後到10日。（美聯社）

川普 政府向230萬聯邦公務員拋出的優離優退方案6日截止申請，白宮 官員透露，登記人數至6日為止有6萬餘人。位於波士頓的麻州聯邦區域法院法官歐圖爾(George O'Toole)6日對優離優退方案下達臨時禁制令，把截止期限至少推遲到10日。路透分析，法官裁決對提出訴訟的聯邦勞工工會來說，取得初步勝利。

寄發230萬人 僅6萬人接受

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)1月28日發出電郵通知，對200多萬名聯邦員工說明優離優退方案，若在2月6日截止期限之前提出申請，根據「延期辭職」(deferred resignation)條件將可領到9月30日為止的薪水，還能行政休假(administrative leave)，但不少聯邦員工擔心，由科技富豪馬斯克 (Elon Musk)主導的計畫內容，到頭來恐怕無法落實。

代表80多萬名聯邦員工的三個勞工工會4日提告，請求聯邦法院對優離優退方案下達臨時禁制令，理由是方案是「武斷、違法、火氣十足的最後通牒」。歐圖爾將在10日的聽證會之後決定下一步行動。路透分析，歐圖爾的選項包括繼續推遲優離優退方案截止期限，或對方案做出具有永久效力的禁制令。

馬斯克領導的行政效率部如火如荼地執行裁減政府部門和員工，引發聯邦員工恐慌與不確定感。

美聯社報導，美國西北部的一名聯邦員工6日得知歐圖爾裁示後依然決定接受優離優退方案，把握機會能轉往海外發展。她表示，即使拿不到優退方案補貼，還是想要走人，因為不認同川普政府廢除多元化倡議，也擔心如果留在聯邦機關工作，處境將越來越糟糕。她說，根據指示發出辭職電郵通知之後，就把筆電關掉了。

優離優退人數太少 恐將裁員

白宮指出，230萬聯邦員工適用優離優退方案。根據華盛頓郵報取電郵紀錄，聯邦總務署(General Services Administration，GSA)主管本周稍早告知部屬，如果參加優離優退方案的人數太少，可能就會裁員。

川普政府要各部提交考績名單