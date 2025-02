災難性國安 CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

NBC新聞6日報導,一名美國官員表示,中央情報局(CIA )為執行川普總統減少聯邦政府 人員的行政命令,寄出一封非機密電郵,上面有所有最近聘用的雇員名單,引發前情報官員與國會議員擔憂美國的對手可能會加以利用。

紐約時報最先報導中情局通過非機密電郵寄送雇員清單一事。前述現任官員表示,該名單列出過去2年聘用雇員的名字與姓氏第一個字母 。這些人都是還在試用期的雇員,而CIA試用期可長達數年。

一位前資深情報官員表示,「任何稱職的外國情報機構都可採用研究和分析工具,將這些姓名和其他公開記錄的首字母匹配,辨認與鎖定其中的許多人」。

美國參議院情報委員會副主席華納(Sen. Mark Warner)在社群媒體發文指出,這封電郵讓情報人員處於險境,「曝光從事極度敏感工作的官員身分,會讓他們成為中國的直接目標,是災難性的國安發展」。

