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川普接管加薩的狂言出自誰主意？ 幕後黑手呼之欲出

編譯張佑生／即時報導
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庫許納與伊凡卡出席川普的就職舞會。(歐新社)
庫許納與伊凡卡出席川普的就職舞會。(歐新社)

川普總統一席接管（take over）加薩的發言引發各界熱議，看似天馬行空的構想其實醞釀已久，幕後獻策的正是同樣以炒地皮起家的川普大女婿庫許納（Jared Kushner）。

庫許納是川普愛女伊凡卡的丈夫，伊凡卡甚至為他改信猶太教，挺以色列的強度不在話下。川普2020年連任失利後，庫許納夫婦連夜搬出白宮，顯示對於局勢判斷的精準，也可說是對老丈人選舉舞弊說的打臉。

過去4年，庫許納忙著在中東炒地皮，維持影響力。去年2月，他在接受美國哈佛大學甘迺迪學院訪談時，拋出將加薩改造為「中東蔚藍海岸」的構想，比喻的例子是佛州邁阿密海灘，海景第一排等等。

訪問人哈佛大學教授馬蘇德（Tarek Masoud）大吃一驚，連忙問庫許納，在以色列是否有人討論過此一構想？庫許那只是聳聳肩，表示他不知道。

國務卿魯比歐趕緊為川普發言滅火，表示川普的想法「並非充滿敵意」，他認為川普非常慷慨，主動提出重建，並負責重建工作。

他表示，川普提出美國「願意介入，清理廢墟，清除地面上所有的破壞，去除所有未爆彈」；川普希望幫助重建房屋、企業等事物，以便人們可以再搬回來。

川普記者會上數度提到接管、擁有加薩，很難認為是一時失言。他說加薩被炸成廢墟，已不適合人居，是實話，但他沒說是以色列狂轟濫炸的結果。

川普 庫許納 加薩

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