第一批重罪犯無證客 送往關達那摩灣

美軍2日飛抵古巴關達那摩灣的美軍基地，準備接收在美國本土境內被捕的重刑犯無證客。(美聯社)

川普總統簽署備忘錄，指示使用在古巴的美國海軍關達那摩灣(Guantanamo Bay)基地監獄關押「最壞犯罪外國人」後，首架載著非法移民 的軍用飛機4日出發，當地時間晚上抵達關灣，預料陸續會有非法移民運至此地。

這個基地20多年來主要關押與「九一一」恐怖攻擊有關的恐怖分子，現將非法移民拘留至此直至遣返回原籍國，川普的備忘錄指這裡可容納多達3萬人。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt) 4日對福斯新聞確認，首批載有重刑非法移民的航班，已於4日從美國飛往關達那摩灣。

但她未透露首批人數以及背景的具體信息，例如他們是否有犯罪記錄等。

約有300名軍人參與關達那摩灣拘留非法移民行動，至少有230人是來自第六陸戰隊的陸戰隊員，而具體人數將根據國土安全部的要求而變動。

國際特赦組織美國分會的難民及移民權利主任費雪(Amy Fischer)強烈譴責使用關達那摩灣監獄收容非法移民。認為是「極為殘忍且代價高昂的舉措，它將切斷人們與律師、家人及維權組織的聯繫」。

費雪形容移民就如被扔進黑洞，這樣美國政府就可以繼續在人們看不見的地方侵犯他們的人權。她更要求立即永久關閉關達那摩灣監獄。

除了將非法移民轉移到關達那摩灣監獄外，政府一名官員也表示，已於3日用飛機將首批印度 非法移民遣返印度。

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，美國有超過72萬5000印度非法移民，是墨西哥及薩爾瓦多之後的第三大非法移民來源國。