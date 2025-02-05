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參院通過 邦迪任司法部長 柯林斯掌退伍軍人部

記者顏伶如／綜合報導
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小甘迺迪。(美聯社)
小甘迺迪。(美聯社)

長期支持疫苗陰謀論的衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，任命案4日在參院財政委員會(Senate Finance Committee)表決以14票贊成對13票反對過關。醫師出身的共和黨籍路易西安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)原本對小甘迺迪提名案持保留態度，最後則投下同意票。國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)任命案 ，4日在參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)也以9票對8票過關。

參院4晚間還批准川普總統提名的邦迪(Pam Bondi)為司法部長，讓川普的這一長期盟友如願執掌司法部。投票結果幾乎完全按照黨派畫分，只有賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)跨黨支持邦迪，結果以54比46的票數通過了對她的確認。

卡西迪說，小甘迺迪親口承諾出任衛生部長之後，不會推翻全國兒童的疫苗接種計畫。小甘迺迪任命案接下來將交付全院表決，美聯社分析，雖然全院表決日期尚未確定，由於卡西迪不再反對，過關希望極高。卡西迪明年將將爭取連任，在共和黨初選可能面臨挑戰。

小甘迺迪是川普總統內閣首長人選當中爭議最高的被提名人之一，但共和黨參議員大力護航，表達與川普立場一致的態度。人事案在參院通過之後，小甘迺迪將掌理預算達1.7兆的衛生部。

曾任民主黨夏威夷州聯邦眾議員的加巴德，過去曾發表支持俄羅斯的言論，還曾與現已遭到罷黜的敘利亞領導人會面，提名案同樣面臨質疑。4日在參院情報委員會閉門會議上，民主黨參議員對加巴德任命案一致投下反對票。接下來提名案將交付全院表決。

參院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton)4日表示，國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，ODNI)迫切需要改革，期盼與加巴德合作。

加巴德曾任國民兵(National Guard)中校，兩度派駐中東，但沒有情報機關經驗。

參院4日全院表決時以77票對23票通過柯林斯(Doug Collins)出任退伍軍人事務部部長的任命案。53名共和黨參議員全部投下贊成票，民主黨參議員當中有一半也為柯林斯投下贊成票。原為國會眾議員的柯林斯如果通過提名，將是第一位九一一恐襲後的退伍軍人擔任退伍軍人事務部部長。

賈巴德。(美聯社)
賈巴德。(美聯社)
柯林斯。(美聯社)
柯林斯。(美聯社)

參院 參議員 民主黨

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