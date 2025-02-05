是否調查過國會暴亂 司法部要FBI探員填問卷

川普總統及支持者認為司法部及所屬聯調局曾不當調查參與國會暴亂者，現已展開檢討追究，約談大批探員，引發抗議訴訟。圖為華府聯調局總統部胡佛大樓。(美聯社)

美國總統川普 的秋後算帳行動一刻未停，現在轉向調查過他的聯邦調查局(FBI )探員，不過已招來反彈。

司法部 在1月31日要求聯邦調查局(FBI)提供所有參與過調查2021年1月6日國會暴亂及川普不當處理機密文件案的探員名單，詳列他們姓名、所屬部門及頭銜，理由是好讓司法部官員評估他們的調查行動是否適當。FBI為此已交出了5000員工的個人信息，但不是姓名而是識別碼。

到了2月1日，數千名FBI探員被要求填寫一份關於他們參與這些調查的詳問卷。

這些做法馬上受到FBI內部及公眾密切關注，認為是川普政府大規模解雇行動的先兆。為此FBI探員的代表，以「無名氏」(JohnandJaneDoes)的匿名方式4日入稟華盛頓聯邦法院，向司法部提出兩起訴訟。

在第一個訴訟裡，訴狀指川普及其盟友可能會公布這份名單的全部或部分內容，從而使原告及其家人面臨遭獲赦國會暴亂案犯人報復的危險。此外，編製這份名單實質是報復性的，因為川普在競選期間，已多次表明將對參與調查的FBI探員作出「報復」或「懲罰」。

訴狀認為，編製這份名單的另一目的是恐嚇FBI探員及其他人員，不要調查川普今後的任何瀆職行為。

第二個訴訟則指出，若公開原告人的姓名，將使他們遭受危險的威脅和騷擾，並列舉了極右組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐(EnriqueTarrio)獲川普赦免後，在社媒平台的貼文作為理據。他在貼文中要求馬上逮捕一名探員，指該名探員在國會暴亂審訊中作證。

代表FBI探員協會提出訴訟的律師馬泰伊(ChrisMattei)指出，「要求提供探員名單，明顯是非法清洗FBI的前奏，完全出於川普政府的報復及政治動機」；「公布這些探員的名字將引發對他們及其家人的劇烈騷擾，這種行為必須立即停止」。