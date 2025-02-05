是否調查過國會暴亂 司法部要FBI探員填問卷
美國總統川普的秋後算帳行動一刻未停，現在轉向調查過他的聯邦調查局(FBI)探員，不過已招來反彈。
司法部在1月31日要求聯邦調查局(FBI)提供所有參與過調查2021年1月6日國會暴亂及川普不當處理機密文件案的探員名單，詳列他們姓名、所屬部門及頭銜，理由是好讓司法部官員評估他們的調查行動是否適當。FBI為此已交出了5000員工的個人信息，但不是姓名而是識別碼。
到了2月1日，數千名FBI探員被要求填寫一份關於他們參與這些調查的詳問卷。
這些做法馬上受到FBI內部及公眾密切關注，認為是川普政府大規模解雇行動的先兆。為此FBI探員的代表，以「無名氏」(JohnandJaneDoes)的匿名方式4日入稟華盛頓聯邦法院，向司法部提出兩起訴訟。
在第一個訴訟裡，訴狀指川普及其盟友可能會公布這份名單的全部或部分內容，從而使原告及其家人面臨遭獲赦國會暴亂案犯人報復的危險。此外，編製這份名單實質是報復性的，因為川普在競選期間，已多次表明將對參與調查的FBI探員作出「報復」或「懲罰」。
訴狀認為，編製這份名單的另一目的是恐嚇FBI探員及其他人員，不要調查川普今後的任何瀆職行為。
第二個訴訟則指出，若公開原告人的姓名，將使他們遭受危險的威脅和騷擾，並列舉了極右組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐(EnriqueTarrio)獲川普赦免後，在社媒平台的貼文作為理據。他在貼文中要求馬上逮捕一名探員，指該名探員在國會暴亂審訊中作證。
代表FBI探員協會提出訴訟的律師馬泰伊(ChrisMattei)指出，「要求提供探員名單，明顯是非法清洗FBI的前奏，完全出於川普政府的報復及政治動機」；「公布這些探員的名字將引發對他們及其家人的劇烈騷擾，這種行為必須立即停止」。
司法部發言人拒絕對訴訟置評。
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