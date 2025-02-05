馬斯克領軍的政府效率部6人小組 全無公職經驗、3人仍在學

22歲的Ethan Shaotran目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

政府效率部(DOGE)負責人馬斯克 (Elon Musk)的六人審核小組為19歲到25歲的科技菁英，所有人都沒有政府工作經驗，其中三人可能大學肄業。

連線雜誌(Wired Magazine)報導，這群科技菁英是各自領域的專家，全都具備有效的政府電郵和A級權限，代表他們在政府服務機構的最頂層工作，可存取國人的敏感數據，包括社安號等個資。

每日郵報(Daily Mail)報導，波士頓東北大學的19歲柯瑞斯汀不僅是馬斯克精英團隊中最年輕的成員，也是美國政府機構最稚嫩的面孔之一。

柯瑞斯汀高中畢業後，去年夏天在馬斯克的大腦晶片新創公司Neuralink實習三個月。

柯瑞斯汀在Doge的頭銜為「專家」，負責聯繫部門員工並「檢查他們寫的程式碼」。

柯瑞斯汀的父親查爾斯(Charles)是爆米花帝國LesserEvil的執行長，柯瑞斯汀曾任職於LesserEvil團隊。

博巴(Akash Bobba)，21歲

博巴是柏克萊加州大學在學生，他之前的職涯平台「領英」帳號顯示，他曾在避險基金公司擔任投資工程實習生，也曾在Meta和Palantir實習，Palantir是2016年「讓美國再次偉大」金主提爾(Peter Thiel)創辦的軟體公司

博巴六年前曾組織地方聯合國模型、新澤西州普林斯頓樞紐(Princeton Junction)，他的父親是電腦科學學者。

邵傳(Ethan Shaortran)，22歲

邵傳組建「Energize AI 」公司為專家招募助理，這間新創公司前年獲得OpenAI贊助10萬元。

邵傳去年9月透露他是哈佛大學四年級學生，且在哈佛的自駕車運算實驗室工作；馬斯克曾高調表示，特斯拉在研發自駕車。

邵傳與馬斯克的關係獨特，他曾組隊參加馬斯克xAI人工智慧新創公司舉辦的黑客松競賽並獲得亞軍。

法瑞特(Luke Farritor)，23歲

法瑞特曾在馬斯克的太空公司SpaceX實習，他自內布拉斯加大學輟學後，在軟體公司Github創辦人佛里曼(Nat Friedman)手下工作；佛里曼在法瑞特被延攬入DOGE之後，形容他是「國寶」。

法瑞特去年利用人工智慧(AI)技術破譯一份2000年歷史的義大利龐貝古城Vesuvius捲軸的內容而獲得70萬元獎金，那是科學家研究數百年仍無解的燒焦古文件。

基利安(Gautier Cole Killian)，24歲

基利安畢業於加拿大魁北克的麥吉爾大學，他曾在高頻交易企業Jump Trading擔任工程師。報導稱他在Doge擔任「志工」，職責不明。

克里格(Gavin Kliger)，25歲

紐約時報報導，美國國際開發署(USAID)員工收到電郵通知，3日不用回華府上班，柏克萊大學畢業的克里格正是該郵件的寄件人。

USAID另有600人無法登入USAID系統，克里格隨後發布一篇僅限付費訂閱者閱讀的文章，說明他為何「放棄七位數年薪，加入DOGE拯救美國」。

對於團隊成員身分曝光招致批評，馬斯克隨即在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「是時候承認了，媒體報導DOGE有世界上最好的軟體工程師屬實」。