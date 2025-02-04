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白宮：馬斯克是政府「特別員工」 川普保證受監督

編譯廖振堯／綜合報導
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白宮證實，正大刀闊斧削減聯邦政府職位的馬斯克是政府「特別員工」。(路透)
白宮證實，正大刀闊斧削減聯邦政府職位的馬斯克是政府「特別員工」。(路透)

特斯拉執行長馬斯克川普總統欽點執掌「政府效率部」(DOGE)，如同他帶領企業一般，他的工作速度和範圍令人驚嘆。馬斯克在短短兩周就創造了另一種權力結構，只為達到削減開支、裁員的目標，可是這些舉措皆未獲得國會批准，引發關於總統權力界限的質疑。川普對此做出保證：若沒有白宮批准，馬斯克不能也不會做任何事。

美聯社報導，民主黨指責馬斯克靠著不擔責任的非法權力，在政府內部領導政變；共和黨人則為馬斯克辯護，稱他只不過是履行川普大刀闊斧的競選承諾。白宮稱，馬斯克是特別政府員工(special government employee)，所要接受的操守和財務公開規範較少。

然而馬斯克的行動幾乎皆不符合程序。如管理聯邦政府大樓的聯邦總務署(General Services Administration，GSA)上周收到華府總部發出的一封電郵，指示各地區主管開始終止全國約7500個聯邦辦公室的租約。一位匿名員工透露，該計畫由霍蘭德(Nicole Hollander)負責，她在領英上自稱是X平台的員工。

馬斯克也想取得財政部支付系統的使用權，該系統每年處理10億筆支付、總額達5兆元，涉及銀行帳戶、社安支付等敏感資訊。在財政部工作40年、擔任助理財政部長，負責監督支付系統的葛雷格(Richard Gregg)表示，一般除了負責這項工作的職員外，不會有人要求查閱支付文件。

川普3日在橢圓形辦公室被問到此事時，回應：「如果—且只有—我們同意馬斯克的意見時，他才有權解雇那些他認為不好的人…沒有我們的批准，他不能也不會做任何事情。」川普並說馬斯克會報告的事一定是有強烈感受的事，不過「如果發生衝突，我們就不會讓他靠得太近。」川普補充，馬斯克有一支才華洋溢的團隊，他肩負著縮小政府規模的任務。

馬斯克 川普 財政部

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