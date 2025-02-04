國際開發署冷戰產物 肩負海外人道援助重任

美國國際開發總署數十年來在全球各地提供各式各樣的援助，圖為美國提供委內瑞拉的人道援助，經由哥倫比亞轉手。(美聯社)

過去兩周以來，川普政府大刀闊斧改革聯邦機構，包括美國國際開發署(U.S. Agency for International Development，USAID)。USAID負責在海外提供人道援助，包括援助營養不良的嬰幼兒等。

美聯社報導，冷戰期間，時任總統甘迺迪(John F. Kennedy)認為國務院 在擴大美國影響力的方面成效不彰而成立USAID，盼藉由援外來抗衡蘇聯在國際上的影響力。

國會於是通過「援外法案」(Foreign Assistance Act)，1961年成立獨立機構USAID；往後數十年來，共和黨與民主黨持續就USAID及其資金爭鬥不休。

同為冷戰產物，蘇聯在1991年解體，USAID續存至今。

USAID的支持者認為，美國如今藉由USAID對抗俄羅斯和中國的國際影響力；中國也透過「一帶一路」在全球提供外援，拉攏美國的合作夥伴。

USAID的批評者則認為，這些計畫浪費資金且助長自由派議程。

●政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)主管馬斯克 為何要砍USAID？

政府效率部肩負撙節任務，解雇政府員工，削減數兆元聯邦開支。

USAID成為政府效率部的主要目標之一，馬斯克表示，USAID的資金被用來推行致命計畫，並形容USAID形同「犯罪集團」。

●凍結USAID會怎樣？

美援暫停嚴重影響撒哈拉以南的非洲地區，美國去年提供當地逾65億元的人道援助。

非洲的愛滋病患前往USAID計畫贊助的診所，該計畫協助控制並遏止1980年代的全球愛滋病疫情。

USAID預算被砍也影響拉丁美洲國家，墨西哥南部移民 頻繁進出的庇護所將不再有醫生，另有一項針對逃離委內瑞拉的LGBTQ+青年提供心理健康諮詢計畫也宣告取消。

哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多和瓜地馬拉曾設立「安全行動辦公室」(Safe Mobility Offices)，協助當地人合法申請移民進入美國，如今也沒有了。