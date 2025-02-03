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白宮稱馬斯克「特別政府雇員」 恐規避財務揭露

中央社／華盛頓3日電
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科技大亨馬斯克備受川普總統重用，被川普政府視為「特別政府雇員」。（路透）
科技大亨馬斯克備受川普總統重用，被川普政府視為「特別政府雇員」。（路透）

白宮今天表示，科技大亨馬斯克（Elon Musk）在川普總統指示下，迅速採取行動裁減政府規模，他現在被視為「特別政府雇員」。

綜合路透與美聯社報導，這個稱呼讓全球首富馬斯克得以替聯邦政府工作，但或許可以避開一般政府雇員須遵守的揭露利益衝突和財務的規定。

馬斯克仍掌控電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX），同時兼理專門削減政府預算的政府效率部（DOGE）。身為SpaceX執行長，馬斯克還監管這家公司與美國國防部和情報圈的合約，價值達數十億美元。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）說，馬斯克被歸為「特別政府雇員」。另一名高階白宮官員說，馬斯克未領取政府薪資，所作所為也遵守法律。

特別政府雇員獲任命在職不超過130天，但川普沒有提過馬斯克的職務會持續多久。

馬斯克承諾要在聯邦官僚體系「大量裁員」，由於他的團隊獲得多個政府系統的權限或控制權，他近日正面臨廣泛審視。馬斯克的行動引發政府職員恐慌，並在一些機構內部造成混亂。

路透上周引述兩名消息人士說法報導，被馬斯克派去掌理美國人事管理局（Office of Personnel Management）的助手，已撤銷部分公務員使用電腦系統的權限，這些系統內含數百萬名聯邦雇員的個人資料。

馬斯克也有意關閉美國國際開發總署（USAID），稱這個人道援助機構是白宮管不到的左翼組織。

民主黨籍國會議員譴責馬斯克身為一名非民選的億萬富翁，對聯邦政府握有太多權力。共和黨人則說，馬斯克只是在履行川普大量裁員的競選承諾。

官員說，川普已授權馬斯克監督美國國際開發總署的改造行動。川普今天替馬斯克說話，但也表明馬斯克不能為所欲為。

川普告訴記者：「沒有我們的許可，伊隆（馬斯克名）什麼都不能做、也不會做，我們會在適當情況下給他許可，不適當就不給。但他會來匯報。」

華盛頓大學法學院（Washington University School of Law）公務倫理教授克拉克（Kathleen Clark）說，特別政府雇員大多不需要公開揭露財務，馬斯克的新定位可能是一種避免公開揭露財務和許多利益衝突的方式。

克拉克指出：「如果他們不公開他的財務申報狀況，大眾、非政府組織與記者或許就不可能向他和政府問責，確保他沒有參與一些與他有（利益）衝突的事務。」

馬斯克豪擲超過2.5億美元幫川普贏得去年11月總統大選。

馬斯克 川普 白宮

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