美媒：川普起用被解雇爭議文膽畢提 擔任國務院要職

媒體報導,總統川普 首度入主白宮 期間,右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提曾是他的文膽,當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解雇,如今川普任命他擔任國務院 代理次卿,負責公共外交與公共事務。

知情人士告訴美國廣播公司新聞網(ABC News),畢提(Darren Beattie)如今將擔任負責公共外交和公共事務的代理國務次卿;根據國務院網站,這個職位的工作職責是「帶領美國公共外交的拓展,包括宣揚打擊恐怖主義和暴力極端主義的訊息」。國務次卿是國務院10個最高職位(Top 10)之一。

根據國務院網站:「負責公共外交和公共事務的國務次卿監管教育文化事務局和全球公共事務局,並參與外交政策的制定。」

消息人士指出,預計畢提將從明天起上任,雖然他之前也曾擔任國務院的另個要職,但出任如此高階職位的新任命,已引發許多國務院員工的擔憂。

兩年多前,畢提創辦右翼媒體「左輪手槍新聞」(Revolver News),藉由販售支持川普的服裝和商品,募集部分資金。

這個媒體的網頁仍在販售兩件T恤,上頭打印「可以不承認2020(大選結果)」(It’s OK to deny 2020)字樣,另一件打印的字樣則是已被駁斥的說法:2021年1月6日國會大廈遇襲案是「聯邦調查局的陰謀,誣陷川普的支持者是叛亂分子」(FBI setup to frame Trump supporters as insurrectionists)。

2018年8月中畢提登上全國媒體頭條,因當時「華盛頓郵報」(The Washington Post)報導,他遭揭露「兩年前曾在一次由知名白人民族主義者參加的會議上發表談話後,已於上周被解雇」。

據華郵當年報導,本身是猶太人的畢提發表聲明,堅稱他不是種族主義者,並說:「能夠在川普政府任職是我一生的榮幸。我愛川普總統,他是一位無所畏懼的美國英雄,我會繼續百分之百支持他。」

美國廣播公司新聞網詢問有關於畢提的國務院新職,白宮發言人建議向國務院查詢,1月31日美國廣播公司新聞網首度聯繫國務院,至今尚未就此發表評論,而畢提本人2日並未回應美國廣播公司的置評請求。