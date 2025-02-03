我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

布碌崙8大道歌舞醒獅賀歲遊行 彩龍飛舞、50萬支鞭炮燃放

美媒：川普起用被解雇爭議文膽畢提 擔任國務院要職

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普。(路透)
總統川普。(路透)

媒體報導，總統川普首度入主白宮期間，右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提曾是他的文膽，當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解雇，如今川普任命他擔任國務院代理次卿，負責公共外交與公共事務。

知情人士告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），畢提（Darren Beattie）如今將擔任負責公共外交和公共事務的代理國務次卿；根據國務院網站，這個職位的工作職責是「帶領美國公共外交的拓展，包括宣揚打擊恐怖主義和暴力極端主義的訊息」。國務次卿是國務院10個最高職位（Top 10）之一。

根據國務院網站：「負責公共外交和公共事務的國務次卿監管教育文化事務局和全球公共事務局，並參與外交政策的制定。」

消息人士指出，預計畢提將從明天起上任，雖然他之前也曾擔任國務院的另個要職，但出任如此高階職位的新任命，已引發許多國務院員工的擔憂。

兩年多前，畢提創辦右翼媒體「左輪手槍新聞」（Revolver News），藉由販售支持川普的服裝和商品，募集部分資金。

這個媒體的網頁仍在販售兩件T恤，上頭打印「可以不承認2020（大選結果）」（It’s OK to deny 2020）字樣，另一件打印的字樣則是已被駁斥的說法：2021年1月6日國會大廈遇襲案是「聯邦調查局的陰謀，誣陷川普的支持者是叛亂分子」（FBI setup to frame Trump supporters as insurrectionists）。

2018年8月中畢提登上全國媒體頭條，因當時「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，他遭揭露「兩年前曾在一次由知名白人民族主義者參加的會議上發表談話後，已於上周被解雇」。

據華郵當年報導，本身是猶太人的畢提發表聲明，堅稱他不是種族主義者，並說：「能夠在川普政府任職是我一生的榮幸。我愛川普總統，他是一位無所畏懼的美國英雄，我會繼續百分之百支持他。」

美國廣播公司新聞網詢問有關於畢提的國務院新職，白宮發言人建議向國務院查詢，1月31日美國廣播公司新聞網首度聯繫國務院，至今尚未就此發表評論，而畢提本人2日並未回應美國廣播公司的置評請求。

國務院 川普 白宮

上一則

5年前第一階段貿易協議僅做6成 分析：美中達新協議更難

下一則

川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

延伸閱讀

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望
川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化
川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯
加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅

加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅

熱門新聞

川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場