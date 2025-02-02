馬斯克拿到「王國鑰匙」川普2.0權力集中成寡頭政治？

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國前總統拜登卸任前的告別演說，警告美國正出現由超級富豪組成的「寡頭政治」，「將威脅民主自由，以及每個人發展的公平機會」。雖未點名，但明顯指向新上任的川普政權，以及特斯拉執行長馬斯克 等科技巨擘，表達出對川普時代「權力危險集中」的擔憂。

拜登的憂心其來有自。紐約時報統計，馬斯克旗下兩家公司SpaceX 與特斯拉在過去10年已獲得至少154億美元政府合約，獨立監督組織指出，未來馬斯克對行政管理、預算的影響力，形同拿到「王國鑰匙」，將為他的商業利益更添優勢。

紐約時報報導，光是2023年，馬斯克旗下公司就與17個聯邦機構簽訂了近100份不同的合約，牽涉資金超過30億美元。在馬斯克事業版圖中，太空公司SpaceX是與聯邦政府 財務糾葛最深的企業，美國太空總署（NASA）過去10年合約金額達118億美元，國防部36億美元次之。

在合作密切情況下，美國政府各機構現在愈來愈仰賴馬斯克公司提供的火箭、網路、車輛等服務。以SpaceX為例，外交和內政都離不開SpaceX的星鏈服務，美國駐土庫曼大使館須使用星鏈來避免網路活動被土庫曼當局審查；美國林業局也需靠星鏈來與偏遠地區野火緊急應變人員保持聯繫。

獨立監督組織「政府監督計畫」負責人布萊恩（Danielle Brian）接受華爾街日報採訪時指出，馬斯克領導的政府效率部現在是所有監管行動都繞不開的門戶，旗下公司可能更容易獲得聯邦政府的合約，「是把『王國鑰匙』給了他」。