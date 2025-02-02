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防長報復？五角大廈逐出4主流媒體 改由親川媒體進駐

編譯盧炯燊／綜合報導
新任國防部長赫塞斯上任後，紐約時報等四家自由派媒體，被要求搬離在五角大廈的記者室，改由紐約郵報(NY Post)等親川普政府的媒體取代。(路透)
新任國防部長赫塞斯上任後，紐約時報等四家自由派媒體，被要求搬離在五角大廈的記者室，改由紐約郵報(NY Post)等親川普政府的媒體取代。(路透)

川普政府宣布，紐約時報、國家公共電台(NPR)、全國廣播公司新聞網(NBC)及政治新聞網媒Politico等四家主流媒體，須搬離在五角大廈的記者室，改由紐約郵報(NY Post)、網媒「一個美國」(One America News Network)、布萊巴特新聞網(Breitbart News Network)等親川普政府的媒體及赫芬頓郵報(HuffPost)取代。這一舉動隨即引起受影響媒體的反彈。

五角大廈發言人奧利亞特(John Ullyot)在1月31日發出備忘錄指出，這是新的年度的「輪替」制度，從現在起每年都會有一家印刷媒體、網路媒體、電視媒體及廣播媒體從五角大廈輪換出來，目的是讓過去沒有機會享用五角大廈實體辦公室的媒體，現在也能使用。

新制度將從2月14日起實施，目前約有20多家新聞機構的記者在五角太廈內設有記者室，報導美國軍方的消息。

五角大廈新聞協會(Pentagon Press Association)發聲明說，「一直歡迎新成員加入，並將繼續這樣做」。

備忘錄沒有提供新「輪換計畫」流程的更多細節，包括如何篩選哪些機構？但有關注這個變動的人士指出這一安排或存在政治因素。

其中被迫搬出的NBC，就專門報導過有關新國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的負面消息，因此對國防部這一安排的反彈尤其大，在表示感到失望的同時，強調繼續以一貫的誠信和嚴謹態度來報導。

紐約時報也表示會繼續「全面、公正」報導五角大廈新聞。NPR呼籲五角大廈擴大辦公空間，讓所有媒體都能獲得平等的使用權。Politico暫時沒有回應。

至於獲輪替進入的四家媒體，除了赫芬頓郵報則偏向進步派之外，其餘都被視為親川普的立場保守派。

赫芬頓郵報發言人表示，他們並沒有五角大廈記者，也從未申請進駐五角大廈，但「如果川普政府和赫塞斯部長希望該報對五角大廈作有更有力的報導，則很樂意滿足他們的要求」。

NBC曾專門報導有關新任國防部長赫塞斯(圖)的負面消息，因此對國防部將NBC記者...
NBC曾專門報導有關新任國防部長赫塞斯(圖)的負面消息，因此對國防部將NBC記者移出五角大廈記者室的安排的反彈很大。(美聯社)

五角大廈 川普 紐約時報

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