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「存在惹疑」川普開除消費者金融保護局長

編譯盧炯燊／即時報導
消費者金融保護局局長喬普拉1月31日晚被川普總統解雇。喬普拉任內推行積極監管金融集團的議程，禁止信用報告公司在信用報告中包含醫療債務等，引發金融集團不滿。(美聯社)
消費者金融保護局局長喬普拉1月31日晚被川普總統解雇。喬普拉任內推行積極監管金融集團的議程，禁止信用報告公司在信用報告中包含醫療債務等，引發金融集團不滿。(美聯社)

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)是否有必要設立，一直遭共和黨質疑，它對金融機構的嚴厲監管也引起多家銀行集團不滿，川普總統最終炒掉了該局局長喬普拉(Rohit Chopra) 。

喬普拉(Rohit Chopra)1日在社媒平台X發出給川普的公開信，向外界證實已經離職。有知情人士透露，喬普拉是在1月31日晚上收到川普的解雇信。

喬普拉在公開信說，「希望CFPB繼續成為恢復和推進美國經濟自由的支柱，祝你(川普)在服務我們偉大國家時一切順利」。

川普尚未提名繼任人選，根據管理CFPB的法規，會由副手馬丁內斯(Zixta Martinez)擔任代理局長。

喬普拉長期擔任CFPB局長，任內推行積極監管金融集團的議程，頒布限制透支費用的規則、禁止信用報告公司在信用報告中包含醫療債務等。

去年他控告摩根大通(JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)及富國銀行(Wells Fargo)，指這三大銀行巨頭急於推出Zelle支付平台，導致反詐欺的防護措施受影響、縱容詐欺，用戶安全受威脅，自2017年推出Zelle以來，客戶已損失超過8億7000萬元。

川普重掌白宮後，喬普拉開始成為外界揣測可能成為被針對的對象。共和黨人長期以來質疑CFPB存在的法律依據，指其架構違憲，不過去年遭最高法院駁回。

他的強硬保護消費者做法，也惹來金融業團體批評，最近幾天更發聲明要求川普將他免職。外界早已料到喬普拉被炒只是遲早之事。

共和黨人對炒掉喬普拉表示歡迎，參院銀行委員會主席、南卡州共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)聲稱，這是「對美國消費者的好消息」。

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