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川普清除FBI前局長人馬 6高官被拔

編譯盧炯燊／綜合報導
FBI高層官員已接到命令，須在3日前自行退休、辭職，否則會遭到解雇。(美聯社)
FBI高層官員已接到命令，須在3日前自行退休、辭職，否則會遭到解雇。(美聯社)

川普政府持續展開大清洗行動，最少有六名聯邦調查局(FBI)高官遭勒令在2月3日(星期一)前自行退休、辭職，否則會遭到解雇。

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，這些高層都是助理局長及特別部門主管級別，負責網路、國家安全及刑事調查等關鍵部門，但名字未見透露。有些人是在FBI提名人巴特爾(Kash Patel)30日仍在出席參院司法委員會確認聽證會時收到通知。

自川普2024年選舉當選後，他的過渡團隊早已表示，會清除前局長雷伊(Christopher Wray)提拔的人馬。這次清洗行動最令內部不安之處，在於這些高官跟調查及起訴川普無關，說明了只要是與雷伊有關的人就不能留下來。

雷伊是在川普首個任期時獲任命為局長，但川普視之不忠，在聲言要把他炒魷魚後，雷伊在任期還有近三年才屆滿時索性辭職。

FBI拒絕對有關消息置評。

在今次高層人事變動的同時，數百個負責調查1月6日國會暴亂以及川普不當處理機密文件案的FBI探員，正面臨被迫離職或受到懲罰的可能性。部分人表示，他們無法選擇上級所指派的任務，儘管獲指派時已心存顧慮，但無奈仍得執行。

知情人士透露，聯調局探員協會(FBI Agents Association)人員最近跟巴特爾會面，提出他們的擔憂，也要求他保護那些負責調查及起訴的法官、FBI探員及和司法部律師等人，但巴特爾只聽不說，沒有作出任何保證。

巴特爾在確認聽會上說不知道FBI即將出台的人事變動計畫，也否認民主黨人指他會對政治敵人展開報復的說法。

FBI的大清洗及人事變動，凸顯了新政府迅速兌現川普認定「FBI已遭拜登政府武器化，必須徹底改變過來」的誓言。

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